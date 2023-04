Viale Alighieri, disagi fino al 21 "Bisogna demolire un edificio"

Ancora disagi in viale Dante Alighieri: il Comune ha disposto la chiusura di un tratto della strada per consentire la demolizione del condominio al civico 81. "E’ stata disposta – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – la deviazione obbligatoria in viale Adriatico, a senso unico alternato con semaforo". La chiusura del tratto di viale Dante Alighieri interessato dalla demolizione, partita martedì 11 aprile, durerà fino a venerdì 21. Caos e traffico hanno caratterizzato le prime due giornate di chiusura. "Abbiamo cercato di limitare il più possibile – spiega Brunori – il tempo della chiusura al traffico della strada, purtroppo non c’erano soluzioni tecniche alternative. Tra l’amministrazione e la ditta ci sono stati incontri per ottimizzare il cantiere, ma la chiusura si è resa necessaria su richiesta della proprietà dell’edificio che doveva essere demolito per problemi strutturali".

Intanto la Lega chiede una soluzione definitiva per la viabilità di viale Alighieri, ancora divisa tra pista ciclabile e i parcheggi. "Con la stagione estiva alle porte – afferma Alessandro Brandoni, segretario della Lega – occorre definire subito una soluzione di compromesso. Anche in via Roma insistono parcheggi all’interno della ciclabile. In viale Alighieri ci sono punti in cui le auto potrebbero sostare comodamente parallele alla strada, sia nel lato monte che in quello mare. Operazione che andrebbe fatta anche per il lato sud della via dove il transito dei pedoni è comunque a rischio. I posti auto persi si potrebbero recuperare allargando l’area di sosta libera del Vanvitelli e regolando i parcheggi della stazione (lato palestra) dove spesso campeggiano i camper".

an. mar.