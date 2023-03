Viale Alighieri, sperimentazione per 20 giorni Parcheggi a sinistra, marciapiede a destra

"Viale Dante Alighieri è brutta ed ha un problema di sicurezza". Così il sindaco Massimo Seri ha concluso l’incontro tra residenti pro-ciclabile e esercenti pro-parcheggi, che si è svolto ieri pomeriggio in sala della Concordia per discutere sulla nuova viabilità che si sta sperimentando in questi giorni: parcheggi a sinistra, ciclabile e percorso pedonale a destra.

"Le auto su entrambi i lati della strada – ha aggiunto Seri – non ci possono più essere. La sperimentazione serve per stabilire pro e contro della soluzione adottata, ma anche per individuare nuovi spazi parcheggio all’interno del Prg". Alla fine si è deciso di far durare la fase sperimentale per almeno 20 giorni e di valutare, nel frattempo, la possibilità di riservare dei parcheggi agli esercenti sul lato sinistro della via oppure di realizzare, sul lato destro, un ampio marciapiede utilizzabile da pedoni e ciclisti. Il primo cittadino ha, poi, aggiunto: "Alcuni hanno scritto al prefetto che ha posto un problema di sicurezza, ma il compito di individuare la soluzione spetta all’Amministrazione comunale".

Seri ha anche ricordato il progetto del Waterfront con il primo stralcio che dovrebbe partire a settembre e concludersi a maggio 2024 e la prossima riqualificazione di viale Battisti. Sull’insediamento del nuovo cantiere Wired e le ripercussioni per tutta la zona di Sassonia, Seri ci ha tenuto a chiarire: "Non è una decisione di questa Amministrazione, ma la struttura alta 14 metri era prevista nel Prg: nel passato è stata completamente sbagliata la strategia del porto".

Residenti ed esercenti di viale Alighieri sono, però, rimasti sulle loro posizioni. "Non si può scegliere tra ciclisti e pedoni – ha detto Marcella Rossi – vanno tutelati entrambi. La strada non è un parcheggio privato". L’avvocato Antonio Seclì che in questi anni ha rappresentato le istanze dei residenti che chiedevano maggiore sicurezza, ha ricordato "l’anarchia totale" che vigeva in viale Alighieri prima della sperimentazione e l’impegno per migliorarne la viabilità portato avanti dal 2019. C’è anche chi ha chiesto di non limitare la ciclabile solo al tratto tra via Bramante e viale Battisti ma di estenderla a tutto il viale e chi come Valerio Smilari ha rivendicato "il diritto di accedere comodamente e in sicurezza alla sua abitazione". "Diritto – ha aggiunto – che andrebbe garantito a tutti. I bambini devono poter uscire di casa senza camminare in mezzo alla strada".

Giorgio Ricci ha parlato a difesa degli esercenti e "di chi ha acquistato delle attività e ora subisce dei danni a causa della riduzione dei parcheggi: va trovata una soluzione che accontenti tutti". Un altro esercente, Antonio Di Viesto ha insistito per non perdere i posti auto facendo presente "come ci siano residenti che li occupino per giorni". "Se tutti parcheggiassero nei garage e giardini – ha aggiunto una residente – i posti auto non marcherebbero". Infine, per Lucia Sorcinelli, un’altra residente "sicuramente viale Dante Alighieri non fa parte di Fano Città dei Bambini".

Anna Marchetti