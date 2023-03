Viale Battisti, ok della giunta alla riqualificazione

Approvato dalla giunta, nella seduta del 14 marzo, il progetto esecutivo di viale Cesare Battisti: al via il bando di gara. Saranno creati marciapiedi su ambo i lati della strada in modo che i pedoni non dovranno più passare, a causa della sosta selvaggia, in mezzo alla carreggiata. Sul lato sud della via oltre al marciapiede è stata prevista la ciclabile a doppio senso di marcia, mentre sul lato nord, a fianco del percorso pedonale, ci saranno i parcheggi, in parte a spina di pesce e in parte paralleli alla strada. Il restyling di viale Battisti si estende fino a piazza fratelli Rosselli dove sarà completamente rifatta la pavimentazione, in armonia con il centro storico. Per il progetto sono previsti 900mila euro, senza il ponte ciclopedonale per il quale saranno necessari altri 500mila euro.