"Viale Cairoli, fermate tutto". In città spuntano altre barricate

di Anna Marchetti

"Sospensione dell’intervento e rinvio dei lavori". E’ l’appello che il neonato "Comitato per viale Cairoli" rivolge all’Amministrazione comunale in merito al progetto di ampliamento del sottopasso ferroviario per un importo di 2 milioni 500mila euro (2milioni messi a disposizione da Rfi e 500 del Comune) e il conseguente abbattimento di 15 platani. Il cantiere, che sarebbe dovuto partire a giugno, è tuttora fermo in attesa del parere della Soprintendenza visto che viale Cairoli è considerato un bene tutelato.

In ogni caso il neocomitato è nato non solo per evitare il sacrificio dei platani "piante alte 10-15 metri" ma anche per richiamare l’attenzione sul "ruolo strategico di viale Cairoli, quale punto di collegamento tra la città e il Lido". Per i residenti è sbagliato focalizzare l’attenzione solo sul sottopasso, servirebbe invece una riqualificazione complessiva del viale. "Se si interviene su viale Battisti – fa notare il Comitato – perché non fare altrettanto su viale Cairoli dove la viabilità, nel corso degli anni, è profondamente cambiata. Sono presenti le bici elettriche e i monopattini che, pur non potendo, transitano nei controviali, spesso sfrecciando alla velocità dei motorini. Tutto questo perché la carreggiata centrale, a doppio senso di marcia e con i parcheggi sui due lati della strada, è pericolosa. E lo è anche ancora di più transitare su via Filzi dove la strada è talmente stretta che le auto faticano a superare le biciclette".

I residenti pongono l’accento sulla trascuratezza in cui si trova il viale da anni: "Il controviale sul lato opposto al sottopasso ha il terreno sconnesso e i platani morti per malattia o per fine vita non sono mai stati ripiantati. Tutto ciò denuncia una mancata politica del verde che si manifesta nella trascuratezza nella quale sono lasciate le siepi di pitosforo o di oleandro e nei cordoli dissestati delle aiuole". "Andrebbe rivisto – fa presente Torta – tutto il sistema dei parcheggi perché quando al Lido ci sono eventi che attirano migliaia di persone diventa impossibile parcheggiare sul viale Cairoli e noi residenti per evitare i ‘giri della speranza’ portiamo le auto nella zona del cimitero". E infine: "Potrebbe l’ampliamento dei parcheggi in zona cimitero alleviare la zona Lido e lo stesso viale Cairoli consentendo a bici e monopattini di usare in sicurezza la carreggiata centrale?". "Non siamo contrari al nuovo sottopasso – conclude il Comitato – ma serve un ripensamento complessivo del viale nel rispetto del suo valore storico, architettonico e paesaggistico".