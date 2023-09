Viale Cairoli, il cantiere non parte. I cittadini hanno vinto il primo round

di Anna Marchetti

Non cala l’attenzione di cittadini, associazioni e ambientalisti sul progetto di viale Cairoli (2 milioni di euro finanziati da Rfi e 500mila dal Comune) la cui riqualificazione prevede il sacrificio di 15 platani. In cambio sarà costruito un sottopasso ciclopedonale largo 4,10 metri, alto 2,50 metri e lungo 130, dall’angolo di via Gorizia all’incrocio con via Puccini. Secondo i programmi dell’Amministrazione comunale e di Rfi, i lavori sarebbero dovuti partire a giugno, ma a metà settembre sono ancora "congelati". L’assessore ai Lavori pubblici, Barbara Brunori, che nonostante le critiche ha sempre difeso l’intervento, fa sapere di essere "in attesa del parere della Soprintendenza".

In realtà la Soprintendenza, coinvolta agli inizi di luglio dai cittadini e dalle associazioni contrarie all’intervento, ha già comunicato che "viale Cairoli è un bene tutelato secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio". Ma evidentemente si aspetta un passaggio formale, benché un primo risultato sia già stato raggiunto: se non un dietro front sul progetto, quanto meno una ’pausa di riflessione’.

Intanto Fratelli d’Italia parla di "alberi sotto attacco e di centro città trasformato in cemento". "Il paesaggio urbano – prosegue Fd’I – sta subendo una trasformazione irreversibile a causa del taglio indiscriminato di alberi. Viale Cairoli è l’ultimo esempio di abbattimento non giustificato della giunta Seri, dopo il parcheggio dell’ex Foro boario, gli alberi del canale Albani e della darsena Borghese. Atti irresponsabili che stanno portando alla creazione di una città di cemento, priva di verde e di salute per i cittadini. Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un numero crescente di alberi abbattuti senza alcun motivo apparente. Gli alberi, essendo organismi viventi, assorbono il biossido di carbonio e rilasciano ossigeno, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Inoltre, gli alberi attenuano il rumore, aiutano a ridurre la temperatura ambientale e contribuiscono al benessere psicologico dei cittadini. Il verde è un elemento fondamentale nella creazione di spazi urbani accoglienti e piacevoli da vivere. La distruzione indiscriminata dell’ambiente naturale va contro i valori di sostenibilità e rispetto per la natura che la città dovrebbe rappresentare. Siamo consapevoli della necessità di costruire e sviluppare nuove infrastrutture, ma questo non può essere fatto a discapito dell’ambiente. È importante trovare un equilibrio tra le necessità di crescita urbana e la conservazione del patrimonio naturale".