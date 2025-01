Viale Cairoli, salvi gli alberi e l’accessibilità

A un anno di distanza dall’impasse che aveva bloccato i lavori per il sottopasso ferroviario di viale Cairoli, si intravede una svolta. Nuove soluzioni progettuali sono state infatti suggerite ieri dal Comune di Fano a Rfi, frutto di un confronto approfondito con il Comitato "Per Viale Cairoli". Proposte che puntano a coniugare funzionalità, estetica e sostenibilità, per sbloccare un progetto fondamentale per una città più inclusiva e turistica. Oggi il Comune e ferrovie si incontreranno per discutere queste nuove idee e avviare il processo per la progettazione definitiva, Il problema principale del progetto già bocciato dalla Soprintendenza (dopo l’annuncio dell’imminente partenza del cantiere) per salvaguardare le alberature del viale e poi revisionato, era lato monte: per mantenere l’alberatura si era accentuata la pendenza del viale (10% contro gli 8% massimi indicati dalla legge per le rampe percorribili dai disabili) prevista nel progetto precedente, che avrebbe reso necessaria l’installazione di un ascensore. La nuova soluzione prospettata elimina invece questa necessità, grazie a una "schiena d’asino" che solleverebbe lievemente la pavimentazione e consentirebbe di ottenere una pendenza dell’8% senz’ulteriori interventi invasivi.

"Questo approccio risolverebbe il problema dell’accessibilità per i disabili - ci spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Ilari -, ma eviterebbe anche i costi e le difficoltà di manutenzione di un ascensore vicino al mare. La rampa potrebbe iniziare più vicino alla ferrovia, favorendo una transizione graduale verso l’uscita e permettendo al contempo di salvaguardare alberature e l’estetica". Anche sul lato mare, le soluzioni individuate garantiscono una pendenza adeguata senza ricorrere ad ascensori. "L’uscita del sottopasso sarà collocata in corrispondenza della strada tra la chiesa e il Bon Bon, garantendo comunque un idoneo accesso alla chiesa in automobile". Ilari ha sottolineato che il progetto prevede modifiche atte a valorizzare anche il contesto urbano, anticipando che "si sta valutando la possibilità di trasformare lo spazio attualmente adibito a parcheggio lato monte in una piccola area verde, senza sacrificare i posti auto esistenti". Tale area collegata all’alberazione ad alto fusto del viale offrirebbe un’estetica più gradevole e un senso di respiro per l’intera area, in netto contrasto con lo stato di degrado attuale del sottopasso e le zone adiacenti.

Tiziana Petrelli