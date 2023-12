Viale Cialdini riqualificato nel 2024: la ciclabile divide il Consiglio

"Non penso sia una priorità investire 500mila euro sulla ciclabile di via Cialdini– ha detto, ieri in Consiglio comunale, Dario Andreolli, Lega dalle fila del centrodestra –. Realizzarla, ingessando la viabilità e senza avere un progetto condiviso con i commercianti, è sbagliato. Propongo, in alternativa di destinare quelle risorse su piazza Redi, vero centro commerciale naturale della città e dove per dieci anni non è stato fatto nulla o pochissimo. Neanche le piantine di stagione sono state messe quest’anno, per abbellire le aiuole... ". La riflessione di Andreolli che nel dibattito consiliare avrà la replica del sindaco Ricci e del consigliere pentastellato Lorenzo Lugli è stata determinata dalla discussione, in aula, di alcune proposte per emendare il bilancio di previsione e l’allegato Piano delle Opere: questo assegna la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Cialdini nel 2024. La posizione di Andreolli, spalleggiata dalla collega Giulia Marchionni, suonerà bene alle orecchie di vari commercianti con le attività sia in centro che a Piazza Redi, mentre è stata definita irricevibile da Lugli.

E’ d’accordo Ricci: "Sono abbastanza esterrefatto a sentire certi discorsi – ha commentato il sindaco - Pesaro ha una Bicipolitana, arteria fantastica di mobilità sostenibile. Chiedere di stralciare il tratto che vogliamo realizzare in via Cialdini è incredibile: il problema principale in quella via è che da Loreto i ciclisti la percorrono contromano, invadendo i marciapiedi, proprio perché manca la ciclabile. E’ inoltre un’arteria percorsa da migliaia di persone perché collegamento strategico. La ciclabile di via Cialdini è stata pensata proprio per rendere più sicuro quel tratto". Su piazza Redi, Ricci ha ricordato che i portici sono privati. "Il vero problema di Piazza Redi è che i privati non si mettono d’accordo per riqualificarli. Il Comune ha già rifatto l’illuminazione, che competeva ai condomini. Quali altri interventi strutturali dovremmo accollarci? Il Comune ha fatto la Piazza. Stilisticamente può non piacere, ma è una piazza e non più lo spartitraffico di prima". "È via Cialdini – osserva Marchionni – una delle zone più pericolose della città: sono frequenti gli incidenti tra via Cialdini, via De Gasperi, via Decio Raggi, via Cavallotti. La sicurezza, in quell’area è un tema importante, posto dai residenti e da chi lavora e del problema è testimone quotidiano. La ciclabile non è la soluzione e non può essere la priorità: bisognerebbe piuttosto ripensare alcuni attraversamenti e potenziare con l’illuminazione i più critici".

Solidea Vitali Rosati