"Viale Dante Alighieri nel dimenticatoio"

"Fano città dei cantieri? Solo quelli che fanno comodo a scopo elettorale. Perché mettere in sicurezza viale Dante Alighieri, invece, a questa amministrazione non interessa!" sottolinea un gruppo di residenti, capitanato dall’avvocato Antonio Seclì, che oggi tornano a levare la loro protesta per la pericolosità del trafficato controviale di Sassonia. Non è bastato scrivere prima dell’estate al prefetto Emanuela Saveria Greco, chiedendole di intercedere presso il Comune di Fano per "modificare la viabilità della zona tenendo in considerazione i rischi per l’incolumità dei pedoni e ciclisti in transito che l’attuale viabilità rappresenta".

Una pericolosità che dopo le modifiche apportate dall’amministrazione Seri, che l’anno scorso ha tolto 45 parcheggi e disegnato a terra una ciclabile (spesso invasa dai camion in transito) si è rivelata "maggiore rispetto allo stato di fatto antecedente". A fare due passi intorno all’incrocio con via Cristoforo Colombo, si percepisce il senso di queste parole. Le auto che vengono dal centro, per svoltare a destra, devono inevitabilmente avanzare (per avere visibilità da sinistra), ma così facendo invadono le strisce pedonali che conducono sul marciapiede opposto dove sono costantemente parcheggiate auto che intralciano il passaggio di pedoni e carrozzine.

"Ieri dal Comune mi hanno comunicato che i fondi per viale Alighieri non ci sono, per qualunque tipo di intervento - denuncia Seclì -. La Brunori, invece, prima della scorsa estate ci aveva assicurato che avrebbe trovato il modo di risolvere presto la nostra situazione di pericolo. E invece oggi è in grande spolvero sui giornali, leggiamo tutti i giorni dei ‘suoi’ cantieri in giro per la città, da terminare prima delle elezioni… ma di viale Alighieri non parla mai". Non è solo in questa protesta Seclì, accanto a lui anche il vicino di casa Catello Gallotti che allo stesso modo vuole mettere l’amministrazione di fronte alle sue responsabilità.

Tiziana Petrelli