Viale Dante, ci sono i segnali ma non le multe

"La segnaletica è stata completata, ma c’è chi continua parcheggiare nel percorso pedonale e non si vedono vigili a fare multe". I residenti di viale Dante Alighieri, almeno quella parte che si batte per la tutela di ciclisti e pedoni, insistono perché l’Amministrazione comunale faccia rispettare il codice della strada. Mentre Fiab Fano invita la cittadinanza a partecipare al flash mob "Strisce pedonali umane. #Basta morti in strada" organizzato per domani mattina, alle 11.30, all’anfiteatro Rastatt.

L’appuntamento è promosso all’interno dell’iniziativa "Città 30 subito" di Fiab Italia, Legambinete e Fondazione Michele Scarponi, che si battono "per ottenere strade più sicure e per ridurre la velocità delle auto in ambito urbano dove ogni anno si registrano morti, feriti, invalidi e danni incalcolabili". In particolare sulla sperimentazione in viale Alighieri, che potrebbe essere sospesa a breve per ripristinare i parcheggi al posto della ciclabile, il presidente di Fiab Fano, Eugenio Cassiani commenta; "C’è poco da sperimentare in una strada in cui i residenti non possono entrare in casa e i pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla carreggiata a causa del parcheggio a spina di pesce in entrambi i lati (questo prima della nuova viabilità attualmente in vigore ndr). Per non parlare dei rischi di coloro che pedalano a contatto delle auto in corsa, in mancanza di una ciclabile che ha proprio lo scopo di garantire la loro incolumità. C’è un problema di sicurezza, che si è aggravato di recente per il continuo transito di mezzi pesanti, spesso bloccati proprio dalle auto in sosta". "Sembra quasi che l’Amministrazione Seri – commentano i consiglieri di M5S, Mazzanti, Panaroni e Fontana – girino la famosa ruota di "Ok il prezzo è giusto" per decidere cosa fare in viale Dante Alighieri. Ma esiste una regia? Esiste un progetto in linea con quella che vuole essere l’idea di città che la giunta ha in mente? Ed a questo punto: esiste una idea di città della giunta Seri? Senza entrare nel merito delle varie soluzioni adottate, è chiaro che la stessa Amministrazione non è convinta di ciò che propone. Proposte non condivise, non concertate, non discusse con residenti ed esercenti".

E ancora M5S: "Che fine ha fatto il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)? Costato 54.000 euro e avviato ormai due anni fa, doveva essere completato in dieci mesi, invece ancora non è pronto. Bisognerà poi vedere come il Pums dialogherà con il nuovo Prg, anche questo disperso tra le chiacchiere e le promesse".

Anna Marchetti