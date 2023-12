Viale della Liberazione? Un anonimo corridoio

Gentile lettore, viale della Liberazione, con tutto il rispetto per il nome, è più un "anonimo corridoio" che unisce il centro al porto-mare piuttosto che un bel viale di periferia come ne esistevano una volta proprio dalle parti delle stazioni ferroviarie, come possiamo anche leggere in tanti bei romanzi. Nel contesto attuale sono secondo me inutili anche i lodevoli tentativi del Comune di ravvivare l’area in fondo alla cosiddetta via dell’Acquedotto che a sua volta è il "budello" viario che divide le due caserme. Le due caserme insieme non se ne andranno mai, ma per la rinascita basterebbe che se ne andasse la "Cialdini", aprendo un nuovo grande spazio verso il fiume Foglia. Ma sono convinto che il vero "tesoro" di quella via sta in fondo: Porta Rimini e il Bastione degli Orti Giuli che se vi fermate a guardarli non potete fare a meno di coglierne la bellezza perfetta e in piena armonia con la storia della città. Senza dimenticare, fra le mille parole a vanvera e il sostanziale disinteresse generale, che quella è l’unica porta rimasta in piedi della cinta roveresca ed è anche quella da cui entrarono in città i soldati piemontesi a portarci l’Italia. Se Bastione, Orti Giuli, Porta e parte delle mura fioriranno, allora forse sboccerà anche viale della Liberazione.