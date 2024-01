Viale Kennedy, interventi su ciclabile e parcheggi

Ai nastri di partenza il cantiere di viale Kennedy. Si è conclusa la gara per affidare i lavori e la prossima settimana saranno aperte le buste per procedere nell’intervento da 275mila euro. "Risistemeremo la ciclabile – afferma l’assessore Barbara Brunori – risolvendo il problema dei parcheggi che in modo selvaggio ingombrano la carreggiata. La ciclabile sarà a doppio senso e perimetrata da un cordolo. La velocità delle auto sarà rallentata grazie all’installazione di una piastra rialzata all’incrocio di via Tomassoni per garantire la svolta verso gli istituti scolastici. I parcheggi da spina di pesce diventeranno lineari così da creare 30 stalli per auto e 24 per moto, rispettando i passaggi pedonali e carrabili. In prossimità delle abitazioni si ricaverà uno spazio per un marciapiede realizzato con autobloccanti filtranti. Proseguendo verso viale Gramsci, per la congiunzione del marciapiede alla ciclabile fino al Pincio realizzeremo una rampa di accesso per consentire l’accesso alle persone con disabilità. Tornando su viale Kennedy a ridosso del parcheggio, arretreremo il cordolo per favorire la circolazione dei grandi mezzi in prossimità della curva".