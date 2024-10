Viale Marconi, che fare?: "No al ritorno delle auto, solo pedoni in zona Palas"

Il nuovo assetto di piazzale Marconi delineato dall’amministrazione comunale, con la riapertura al traffico (a senso unico) della via e la nascita di alcuni parcheggi, non piace a "Pesaro30", associazione che promuove il rispetto per l’ambiente e la mobilità sostenibile, impegnata nella campagna per la velocità a 30 km/h in città. "Dopo più di due anni di lavori – spiega Andrea Pirozzi, portavoce del gruppo "Pesaro30" - via Marconi è rinata sotto forma di piazza. A settembre 2023, l’assessore Riccardo Pozzi aveva l’ambiziosa idea di trasformarla in un’area pedonale, un nuovo punto di connessione tra il lungomare e il centro storico, arricchito da spazi verdi e percorsi ciclabili, un ambiente accogliente per i pedoni e un valore aggiunto per le attività commerciali.

Un’idea che mirava a una piazza sostenibile e fruibile da tutti. Certo oggi sembra che non sia ancora diventato uno spazio vivo e partecipato – aggiunge -, ma questo non significa che si debba fare un passo indietro. Chiediamo quindi al Comune di Pesaro e anche a Coop, di insistere per migliorare l’intervento che ha in programma seguendo la visione dell’assessore Pozzi". Il portavoce dell’associazione aggiunge: "È ormai sotto gli occhi di tutti che i mesi estivi di siccità e le fortissime alluvioni, sono un problema da prendere di petto. Se non vogliamo restare a guardare dobbiamo usare meno l’automobile, piantare più alberi, limitando il fenomeno delle isole di calore. Mentre in tutta Europa si cerca di andare in questa direzione, Pesaro non torni indietro e mantenga quel coraggio che ad oggi ha dimostrato. I posteggi auto non possono avere la meglio su una situazione climatica sempre più invivibile e drammatica".

Secondo "Pesaro30", per quanto si tratti di un piccolo spazio, quello di viale Marconi potrebbe essere il primo di una lunga serie da proporre in città, per andare finalmente nella direzione giusta.

"Per la nuova piazza chiediamo al Comune di predisporre un progetto che preveda parcheggi per le biciclette, magari un’area giochi per bambini e allarghi i confini del Centro Storico cominciando a costruire una rambla che unisca la Pesaro storica alla Pesaro marina. Mantenere Piazza Marconi pedonale è un contributo alla vivibilità della città, ampliando gli spazi del verde e della socialità. Conoscendo la sensibilità del sindaco e di Coop, chiediamo ad entrambi di investire insieme a noi su un futuro migliore per la città".

Alice Muri