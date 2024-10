Viale Marconi: "Il bosco è meta di ubriachi"

"I residenti di viale Marconi lamentano il vociare notturno, il bivacco incivile di ubriachi che si nascondono tra i vasoni del “bosco che cammina“ – testimonia la consigliera di centrodestra, Giulia Marchionni (Pesaro Svolta) –. Ho ricevuto un paio di telefonate di residenti allarmati per il fatto che la situazione possa sfuggire al controllo. Il Comune aveva assicurato loro, durante degli incontri, di rimuovere il degrado. Ma sedie di risulta (foto), pallet ammassati, bottiglie di birra e sporcizia continuano a fare pessima mostra di sé nel tratto di viale Marconi, interdetto al traffico. I residenti hanno ottenuto un confronto con gli uffici comunali, ma si sentono presi in giro perché nulla di quanto gli era stato promesso ha poi avuto seguito. In pratica le persone che abitano nella zona hanno visto trasformare il marciapiede in un parcheggio abusivo per tutti coloro che frequentano il supermercato.

Anche le piante non sono un belvedere, purtroppo: diverse sembrano malate e malconce. Gli stessi residenti speravano di assistere al trasloco della “piantagione mobile“ durante il mese di settembre. Siamo a metà ottobre e della piantumazione tanto decantata a beneficio dell’Istituto alberghiero Santa Marta non c’è traccia. Non vorrei – continua Marchionni – che l’amministrazione prenda sotto gamba il disagio lamentato dai residenti di viale Marconi: a sostegno della loro necessità di recuperare la piena vivibilità dei luoghi, ho depositato un ordine del giorno con carattere d’urgenza, ma ieri in Consiglio comunale, purtroppo, non c’è stato verso di affrontare l’argomento. Se non altro posso informare i cittadini su quanto l’assessore Pozzi ha dichiarato rispetto ad un altro annuncio disatteso: finalmente abbiamo la nuova data di consegna della nuova palestra scolastica di via Lamarmora. Sarà marzo 2025 e non giugno 2024 come detto in campagna elettorale". s.v.r.