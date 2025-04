Viale Marconi, ipotesi dietrofront. Niente soldi per fare la piazzetta. Si torna al doppio senso di marcia?

Il tratto di viale Marconi a fianco dell’Auditorium Scavolini, che in attesa di diventare una vera e propria piazza, da qualche mese è stato in parte trasformato in area pedonale ed in parte è rimasto transitabile, potrebbe tornare alla configurazione iniziale e riaprire completamente al traffico. E’ una delle ipotesi al vaglio in questi giorni dell’amministrazione comunale, che a breve deciderà come procedere su quel tratto di strada, come spiega il sindaco Andrea Biancani: "Non abbiamo ancora deciso – dice – ma nei prossimi giorni faremo un nuovo incontro con l’assessore Sara Mengucci per valutare quale soluzione potremmo adottare. Per prima cosa è necessario capire i tempi entro cui potremmo riuscire a trovare le risorse per realizzare il progetto della piazza. Purtroppo come ho già detto più volte, le risorse a disposizione sono limitate e probabilmente non ci sono le condizioni per riuscire a fare questo lavoro entro il 2025. Ci sono una serie di altre priorità sopraggiunte e il progetto di viale Marconi potrebbe quindi slittare. Alla luce di questo, stiamo valutando se lasciare tutto allo stato attuale, che secondo noi però non è la soluzione ottimale, visto che non è una piazza vera e propria ma di fatto una strada asfaltata, oppure di prendere in considerazione altre soluzioni. Nei prossimi giorni faremo una scelta alla luce delle reali possibilità di realizzare questo intervento in tempi rapidi, ma al momento la decisione non è ancora presa e faremo ulteriori approfondimenti. L’obiettivo dell’amministrazione – prosegue Biancani – era realizzare un intervento strutturato, con la realizzazione di una piazza vera, ma con i tagli che hanno ricevuto gli enti locali e nonostante l’amministrazione stia cercando di portare avanti una azione di razionalizzazione delle spese, mancano oltre 3 milioni rispetto all’anno scorso, senza contare i costi energetici che sono aumentati a dismisura".

Il tratto di viale Marconi che va da viale dei Partigiani e la Statale è stato per anni chiuso al traffico a causa dei lavori di ristrutturazione dell’Auditorium Scavolini. Visto che questa chiusura, secondo l’amministrazione, non aveva creato particolari ripercussioni e disagi era nata l’idea di realizzare una piazza a servizio dell’Auditorium, utile anche per organizzare iniziative ed eventi. In attesa del restyling, in quella porzione di viale Marconi, alla fine dell’estate dello scorso anno era stato ospitato il "Bosco che Cammina". Ad ottobre infine, con lo spostamento del Bosco, l’amministrazione comunale aveva annunciato l’attuale configurazione, con la parziale riapertura al transito della auto (a senso unico), area pedonale e parcheggi e durante le festività natalizie lì era stata ospitata anche la pista di pattinaggio.