"Viale Marconi non va riaperto al traffico"

"Su viale Marconi non si torni indietro". A lanciare questo appello è l’associazione Pesaro30, che da tempo si occupa di promuovere una città più sicura e sostenibile. Lo fa, insieme alla Lupus in Fabula, dopo che il sindaco Andrea Biancani ha annunciato che il tratto di viale Marconi a fianco dell’Auditorium Scavolini, a causa della mancanza di risorse necessarie, potrebbe non trasformarsi in una piazza pedonale (come da progetto iniziale) ma tornare ad essere totalmente aperto alle auto. "Esprimiamo forte preoccupazione – dicono la presidente di Pesaro30, Roberta Pisano e il presidente di Lupus in Fabula, Flavio Angelini – e invitiamo l’amministrazione a non rinunciare a un progetto che potrebbe restituire alla città un nuovo spazio pubblico di qualità. Trasformare quel tratto in una vera piazza è una grande opportunità, non un problema. È uno degli angoli più rappresentativi del centro città, a due passi da via Rossini e da piazza del Popolo. Tornare indietro – aggiungono – significherebbe rinunciare alla possibilità di immaginare una Pesaro più sostenibile, vivibile e accogliente per tutti. In molte città italiane ed europee sono stati realizzati nuovi spazi pubblici anche con budget ridotti. Non servono grandi opere o risorse straordinarie: bastano visione, ascolto e qualche intervento leggero, fatto di arredi, verde, colori e attività partecipate. Progetti che hanno dimostrato di funzionare in contesti molto simili al nostro. Riaprire la strada significherebbe anche rinunciare al concetto di città spugna, utile per contrastare le alluvioni, e perdere un’occasione per combattere il fenomeno delle isole di calore. Senza contare i costi crescenti della manutenzione dell’asfalto, sempre più soggetto a usura e danni. Meglio una piazza economica e viva che una strada vuota e asfaltata".

Ad intervenire sulla questione, anche il consigliere di Forza Italia, Giovanni Dallasta: "Uno dei viali più importanti di Pesaro potrebbe subire un’ulteriore modifica – dice –. Tutto nasce da una scelta sbagliata di piazzare al palazzetto un supermercato, da cui poi sono partite tutte le varie modifiche dove con la configurazione attuale, ci sono parcheggi con uscita in retromarcia delle automobili sulla statale. Ora si pensa di riaprire il viale a doppio senso: sarebbe ora". Alice Muri