Viale Marconi: ufficiale il dietrofront. Addio piazzetta, torna il doppio senso

Dietrofront. Da domani, in viale Marconi, tornerà il doppio senso di marcia nel tratto di strada che passa a fianco all’Auditorium Scavolini. Accantonato quindi al momento, per mancanza di risorse, il progetto della piazzetta totalmente pedonale che sarebbe dovuta sorgere proprio in quell’area e che secondo l’amministrazione comunale sarebbe stata dedicata ad uno spazio per la convivialità, dove poter organizzare anche degli eventi.

Da domani, quindi, con il nuovo cambio di viabilità si torna all’antico ma sono previste anche delle novità, tra cui una nuova pista ciclabile su entrambi i lati. I parcheggi in totale saranno invece 23, rispetto ai precedenti 11 e saranno così suddivisi: un’area di sosta per persone diversamente abili; uno stallo per il carico e scarico delle merci valido nei giorni lavorativi, dalle 6 alle 12, per massimo 30 minuti; 9 stalli dedicati alla sosta con disco orario valido nei giorni lavorativi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, per massimo 30 minuti; 5 stalli di sosta riservati ai residenti e dimoranti nella Ztl del centro storico; 5 stalli di sosta a pagamento, dalle 9 alle 19, eccetto festivi.

Una decisione già in parte preannunciata dal sindaco Andrea Biancani, che conferma la scelta dell’amministrazione comunale: "Con questa scelta non abbandoniamo il progetto della piazzetta che è prevista per viale Marconi – dice il sindaco -, ma purtroppo, almeno per i prossimi anni, sarà difficile individuare le risorse per la realizzazione del progetto in quanto negli ultimi mesi sono subentrate altre priorità. Sarebbe inutile tenere chiuso uno spazio che attualmente è una strada asfaltata e che non ha le caratteristiche per svolgere, così com’è, la funzione per cui era stata pensata: quella della socialità e di una piazza pubblica".

La scelta, inoltre, prende anche in considerazione i disagi che vivono i residenti di via della Vetreria e via della Battaglia, per via dei lavori in zona: "Sono stati tolti diversi stalli per una giusta fruizione dei lavori nel complesso delle Zoccolette di Erap – conclude il sindaco Biancani - e riteniamo che, con questo nuovo assetto, possiamo dare ampio respiro anche a chi abita in zona, dando 5 stalli di sosta riservati ai residenti e dimoranti nella Ztl del centro storico".

Alice Muri