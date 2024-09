Viale Marconi. "Un non luogo": "E le auto sempre in sosta vietata"

"Che è successo in viale Marconi?" questa è la domanda che la consigliera Giulia Marchionni si pone insieme ai colleghi Dallasta, Lanzi e Bartolomei. "Ormai da qualche mese il tratto di strada tra viale della Vittoria e Via dei Partigiani è un “non luogo”: Gli alberi del ‘Bosco che cammina’ ormai fermi, sedie e tavoli disposti alla bell’e meglio, dal gusto assai discutibile. Un palchetto improvvisato con i pallet che non si sa se abbia l’autorizzazione per essere collocato lì".

Giulia Marchionni continua: "Non c’è un’idea, non c’è un progetto e soprattutto non c’è l’ordinanza che chiude la via. Scorrendo l’albo pretorio si legge che l’ultima ordinanza per la chiusura di quel tratto di strada è datata 29 febbraio 2024 e prevede che le disposizioni in essa contenute valgano fino all’8 aprile 2024: c’è il divieto di transito dal quale vengono esclusi i residenti delle abitazioni prospicienti la strada chiusa e soprattutto c’è il divieto di sosta 0/24 con rimozione in ambo i lati, eccetto i veicoli impiegati nei lavori".

"Ora anche qualora io e i colleghi Dallasta, Lanzi e Bartolomei – prosegue Marchionni –, non fossimo stati abbastanza bravi a rinvenire nell’oscuro portale dell’amministrazione trasparente la nuova ordinanza per la chiusura al traffico, quello di cui siamo certi è che il divieto di sosta, pur essendo previsto in quell’ordinanza e in quella originaria, viene quotidianamente disatteso. Per di più, sembrava che con l’avvio dell’anno scolastico le piante dovessero trovare dimora nella zona retrostante l’Istituto Santa Marta. Dalle pagine del Resto Del Carlino leggiamo che questo lavoro si svolgerà genericamente tra “settembre e ottobre” evidenziando che probabilmente il crono programma per la messa a dimora non si rispetterà. E allora, anche guardando i recenti fatti di cronaca con i numerosi incidenti sulla statale tra Fano e Pesaro causati dalle macchine in sosta lungo la strada, non sarebbe stato meglio garantire quel centinaio di posti che verranno occupati dagli alberi almeno per l’estate in corso?".

"Ad ogni modo – chiosano i consiglieri del centro destra – chiederemo all’amministrazione comunale, con un’interrogazione, che cosa abbia intenzione di fare con il “non luogo di viale Marconi” e soprattutto se intenda procedere ad elevare sanzioni contro le auto in sosta vietata che fanno capolino tra gli alberi che, almeno al momento, non camminano affatto".

Che il luogo, coincidente con la parte finale di viale Marconi, non sia stato fortunato nella progettazione è ormai chiaro ed evidente. Diciamo che tra costi, ritardi, errori il Comune non è stato certo fortunato nemmeno nelle scelte fatte sull’auditorium e dintorni. O no?