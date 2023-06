Viale Mariotti, la Lupus sollecita il Comune sugli alberi

La costruzione, in viale

Mariotti (foto), di un nuovo ampio marciapiede è l’occasione per La Lupus in Fabula di chiedere all’Amministrazione comunale "di completare il filare di alberi, integrando quelli mancanti, quelli che nel tempo sono stati abbattuti e mai sostituiti. Ovviamente nessuno ci ha pensato e ciò conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto gli alberi e in generale la gestione del verde siano solo un fastidio per la giunta Seri. Ogni occasione è buona per tagliarli, e ogni occasione è persa per rimetterli".

Prosegue l’associazione ambientalista: "Abbiamo chiesto al Comune che sia fatta una variante in corso d’opera ma non nutriamo molte speranze di essere

ascoltati".

an. mar.