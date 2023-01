Viale Trento zeppa di ’bisogni’ "Qualcuno chiami i vigili"

di Giorgio Guidelli

Sarà anche una notizia che puzza. Ma acchiappa tutti. Specie chi la calpesta, se la porta a casa e rischia di brutto con la salute. Non serve una grande spiegazione: ci sono padroncini di cani che, grazie al loro menefreghismo, non raccolgono la cacca scaricata a terra. Nossignore. E così viale Trento, forse uno dei più belli della zona mare, è diventato come un chilometrico panino spalmato di cioccolata. Da nord a sud.

"Ecco, guardi, è il terzo zerbino che devo gettare nell’indifferenziata", allarga le braccia un’anziana che abita al versante sud. Ma c’è anche chi ha dovuto gettare la scarpe: "L’altra sera era buio, ho parcheggiato per andare in farmacia e mi sono ritrovato le Adidas piene", si incavola una ragazza sulla trentina. Che siano tonti quelli che la calpestano, è da escludere. "L’illuminazione c’è – racconta un altro residente in zona – ma non è che puoi stare lì a guardare se ci metti i piedi. E infatti è successo che una signora anziana, e qui di anziani ne abitano tanti, è inciampata e s’è sporcata tutta. Una scena pazzesca". Altro capitolo che fa rima con la cacca sono i marciapiedi. Raccontano sempre i residenti: "Venite, venite pure a fare un giro. In tutta la città i marciapiedi sono tenuti bene, qui siamo rimasti all’età della pietra", anzi, dell’asfalto, perché sono tutti sconnessi e sollevati dalle radici di ippocastani e compagnia. "Per non parlare – spiega un’ex prof che abita qui – dei monopattini lasciati parcheggiati alla cavolo in tutto il viale. Di notte ci si va a sbattere. E qualcuno, in carrozzina, accompagnato dalla badante, è stato costretto a deviare in strada con tutti i rischi del caso". Come mostra l’albumino fotografico a fianco, c’è chi si discolpa facendo evacuare il proprio amico domestico nelle aiuole degli alberi. Che sono diventate un accumulo di concime. Ed è forse per questo (va detto per sdrammatizzare un po’) che le piante crescono belle rigogliose. Di cestini è pieno il viale, "ma questi signori che portano a spasso il cane se ne sbattono allegramente". "Qualcuno – invocano i residenti – dovrebbe allertare il comando della polizia locale: è una questione di igiene e decoro". E il problema riguarda i parcheggi: "Pesaro è una delle poche città virtuose su questo fronte. Ma quando si posteggia sulle strisce bianche, spesso il passeggero, di notte, entra lato marciapiede. E la pesta. Auguri a chi è il proprietario dell’auto". Insomma "una delle vetrine della zona mare – spiegano i residenti – vicina ad alberghi e locali, è diventata sgambatoio senza raccolta. Pazzesco. Guardate un po’ se succede in Romagna". Lo dicono anche passanti che pestano. E poi appestano.