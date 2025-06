Viale Trieste: basta calcio. Cartellino rosso del sindaco: "Stop o saranno multe"

Da oggi fino alla fine d’agosto sarà vietato giocare a calcio in mezzo a viale Trieste ed anche in piazze della città che sono interdette al traffico. L’ordinanza del sindaco Andrea Biancani è di ieri. E sono previste anche delle multe, premesso che i ragazzini non fuggano col pallone in mano non appena vedono sbucare i vigili urbani, disperdendosi tra gli ombrelloni.

Chi manderà a fare i controlli? Dei vigili corridori? "Il problema non è il mio, ma prima di tutto spero che il divieto venga rispettato".

E le multe ammesso che qualcuno venga preso, a quanto ammontano? "Si fa da 25 a 500 euro...".

Cinquecento euro? Arrivano i genitori sotto il comune... "No, no mi sono sbagliato: si va da 25 a 50 euro".

Per fare una ordinanza del genere qualcuno sarà stato centrato da una pallonata, oppure il pallone è terminato sopra qualche tavolo apparecchiato in mezzo al viale. O no? "No, non credo e non lo so. Ma sono già diversi giorni che stiamo ricevendo lamentele da parte degli albergatori perché arrivano pallonate sulle vetrate d’ingresso degli hotel e proteste sono state fatte anche dai locali che corrono lungo il viale perché assieme al caffè è arrivato pure il pallone. Una cosa che non va bene. E poi..."

Cosa intende con quel poi? "L’altro ieri sono passato per il viale e mi sono accorto che in diverse zone l’arredo verde che abbiamo messo un paio di settimane fa, è in parte rovinato ed anche questo non va bene".

Parla anche di pericoli. Quali sono? "Non sembra ma ci sono, perché nonostante il viale sia interdetto al traffico, comunque ci passano i mezzi autorizzati e ci passa anche la navetta. Non solo, perché sul lato mare transitano anche i ciclisti. Insomma bisogna fare attenzione. E comunque una situazione che non va bene e l’ordinanza che abbiamo fatto, in altre città è già in vigore da anni. Comprendiamo il desiderio dei giovani di creare momenti di convivialità e divertimento, ma allo stesso tempo è nostro dovere garantire la sicurezza di tutti i cittadini, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici. E vorrei anche aggiungere...".

Aggiunga... "Il lungomare, così come le piazze, sono luoghi che in estate sono molto frequentati, anche da persone anziane e fragili, da famiglie e da bambini. L’Amministrazione è tenuta a prendersi cura della sicurezza e della serenità di tutti i cittadini, quello che si chiede è solo di giocare nei luoghi adatti evitando di creare disagio e pericolo per sé e per gli altri. Mi preme sottolineare che il provvedimento non vuole penalizzare i giovani, ma cerca di mettere un freno ad una pratica che può essere pericolosa anche per loro stessi perché in viale Trieste, seppur con delle limitazioni, transitano mezzi pubblici e autorizzati".

Comunque l’ordinanza di divieto di giocare a palla in mezzo alla via, un po’ come accadeva nei primi decenni del dopoguerra, riguarda le strade e i giardini pubblici: viale Trieste, piazzale della Libertà, via Colombo, viale Zara, lungomare Nazario Sauro, piazzale D’Annunzio e largo Liviero (Baia Flaminia). "Sono esclusi – specifica l’ordinanza – i giochi effettuati dai bambini accompagnati dai genitori o adulti, con utilizzo di oggetti che per peso e consistenza non possono recare danno".

m.g.