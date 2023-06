Viale Trieste con le lucette "Ora sembra Fiabilandia"

di Anna Marchetti

Prende forma il "salotto" del lungomare cittadino tra piante tropicali e installazioni luminose, utilizzate dai turisti come set per i selfie. Ma l’entusiasmo di qualche turista non è condiviso da tutti. Anzi, sono già scattate le polemiche. "Sembra di essere a Fiabilandia – commenta il consigliere comunale del gruppo misto Giovanni Dallasta – e di entrare in un parco per bambini. Il resto dell’arredo non è male, ma le luci sono proprio infantili e vergognose".

Difende le sue scelte l’assessore al Fare Riccardo Pozzi: "Per quanto riguarda gli arredi abbiamo di nuovo puntato sul verde (curato da Aspes) arricchendo il percorso con una illuminazione d’ambiente, fatta di installazioni luminose a terra e di un tetto stellato che sarà completato nei primi giorni della prossima settimana. Abbiamo creato un corridoio verde con piante e tulipani e farfalle luminose, che stanno attirando la curiosità di pesaresi e turisti. All’ingresso dell’isola pedonale ci sarà anche una cornice, sempre luminosa, pensata proprio per i selfie".

E ancora Pozzi: "Dal 2020 abbiamo sottratto viale Trieste alle auto per farne un salotto. Se all’inizio ci sono state diverse polemiche, oggi sono gli stessi commercianti esclusi dall’isola pedonale che ci chiedono di allungarla ulteriormente". Dallasta però fa notare che "al lungo mare di Pesaro manca una riqualificazione strutturale, come hanno fatto le città vicine di Cattolica o Riccione e ogni estate si interviene con soluzioni tampone". "Come amministrazione comunale – fa presente Pozzi – inizialmente avevamo pensato ad un concorso di idee per ripensare viale Trieste ma ci siamo resi conto che i professionisti sarebbero stati impegnati con le scadenze dei bonus e del Pnrr. E così si è deciso di puntare ad una gara di progettazione che si delineerà al termine dei lavori in piazzale D’Annunzio. Un progetto da diversi milioni di euro che ovviamente non potrà essere realizzato per il 2024 (l’anno di Pesaro capitale della Cultura ndr) ma che si porterà a compimento negli anni successivi".