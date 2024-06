Viale Trieste, da oggi stop auto

Da oggi, in viale Trieste, debutta la pedonalizzazione estiva. Fino al primo settembre ci saranno delle modifiche alla viabilità di cui tenere conto perché il lungomare, lato ponente, cambia arredo per l’estate. "In particolare – spiega l’assessore Riccardo Pozzi – le modifiche alla viabilità saranno valide, per i prossimi tre mesi. In questo periodo di tempo entrerà in vigore l’Area pedonale urbana (Apu) di viale Trieste e, contestualmente in alcuni tratti dello stesso viale e delle vie limitrofe, sarà attuata una zona a traffico limitato (Ztl) a fasce orarie". Ieri i tecnici del verde di Aspes hanno ultimato la messa a dimora di piante e fiori destinati ad adornare le grandi fioriere che anche quest’anno caratterizzeranno la pedonalizzazione.

"In viale Trieste la passeggiata nel verde sul lungomare si allunga fino a via Paterni. L’ampliamento dell’area pedonale urbana è la novità di quest’anno – dice Pozzi –, ovvero la totale chiusura al traffico, h 24, di viale Trieste tra viale Zara e via Ninchi e nel tratto tra viale Leonardo da Vinci e viale Paterni. La mia è una estrema sintesi perché l’ordinanza che regola il provvedimento, la numero 1073 del 15 maggio, è molto dettagliata: è pubblicata sul sito del Comune. Sono elencate anche le specifiche che riguardano la ztl. Questa permette gli arrivi e le partenze con l’accesso possibile ai bus turistici e il carico e scarico dei fornitori delle attività commerciali. Sempre in estrema sintesi, sarà ztl tutti i giorni dalle 19 alle 6 del giorno seguente nel tratto incluso tra via Dante Alighieri e via Leonardo da Vinci".

Solidea Vitali Rosati