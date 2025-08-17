Ragazzino preso a cinghiate al mare a Pesaro

Pesaro, 17 agosto 2025 – Ferragosto a Pesaro ha lasciato un segno, anche violento e sulla pelle. La notte tra venerdì e sabato, intorno all’una e mezza, viale Trieste è tornato a trasformarsi in un ring improvvisato. Un minorenne pesarese è stato colpito a cinghiate e derubato della catenina che portava al collo nel corso di una lite esplosa tra due gruppi di giovanissimi: tre ragazzi dell’hinterland pesarese e quattro coetanei provenienti dalla provincia di Perugia.

Tutto è nato da un banale scambio di insulti: i tre pesaresi passeggiavano sul litorale, mentre gli umbri si trovavano affacciati al balcone di un albergo. Le parole sono diventate presto provocazioni e il gruppo in hotel è sceso in strada. Pochi minuti e la situazione è degenerata: uno dei ragazzi pesaresi è stato colpito con una cintura e spogliato della collanina, poco più che bigiotteria, restituita poi dallo stesso aggressore. Il giovane è finito al pronto soccorso per accertamenti: ferite lievi, ma tanta paura. Fondamentale l’intervento della Volante della polizia, arrivata in pochi minuti e capace di ristabilire la calma. Gli agenti hanno immediatamente identificato tutti i presenti: 7 ragazzi in totale, 6 minorenni e un 18enne appena maggiorenne. La loro bravata rischia ora di costare cara, con denunce in arrivo.

Non è però un episodio isolato. Negli ultimi due mesi viale Trieste è diventato lo scenario preferito di risse e aggressioni che nulla hanno a che vedere con l’immagine di passeggiata elegante e turistica. A fine giugno un ragazzo disabile di 21 anni fu accerchiato, insultato, buttato a terra e picchiato da un minorenne pesarese mentre tornava a casa in bici: calci e pugni anche dopo che era a terra, finché non arrivarono ambulanza e polizia. Qualche giorno prima, sempre all’altezza dell’incrocio con viale Marconi, una ragazzina era stata molestata da un giovane ubriaco, sotto gli occhi di turisti e passanti: la scena aveva scatenato un parapiglia davanti al locale ’Botanic’, con reazioni di altri ragazzi e persino l’arrivo del padre della giovane, fino al tempestivo intervento della Volante.

Ancora poco prima, un 14enne pesarese era stato afferrato al collo e buttato a terra da una banda di coetanei che lo avevano preso a calci, appena uscito dalla festa di fine scuola media. Sempre a Ferragosto, oltre alla lite a cinghiate, la polizia ha dovuto intervenire per un furto in un ristorante del lungomare: due clienti sono stati derubati di un marsupio contenente pochi euro e oggetti personali. Il bilancio è pesante: viale Trieste si conferma il punto caldo della movida cittadina.