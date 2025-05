Viale Trieste, il ritocco. Piante, altre panchine e un cielo di luci per illuminare l’estate

Se sarà un tetto di lucine o di lucine-cuoricini, tanto per essere in linea con il ritornello del momento, lo si saprà solamente alla fine di maggio quando partirà l’operazione Viale Trieste. Perché quello che il sindaco Biancani, con l’assessore di riferimento Francesca Frenquellucci, non sono riusciti a fare per le feste natalizie in piazza trova compimento per tutto il corso dell’estate. Perché il tappeto di luci che camminerà tra un albero e l’altro, da viale Zara fino a viale Peterni diventerà il ‘cielo’ di tutta l’area che sarà pedonalizzata a partire dalle 19 fino alla fine di agosto. L’arredo urbano prevede anche delle nuove panchine, ma il tutto si fermerà alla Palla di Pomodoro. "Vediamo cosa sarà possibile fare per migliorare anche il tratto sud del viale, ma ci sono non pochi problemi logistici. Comunque – dice il sindaco – avremo due punti di animazione, uno quello della palla di Pomodoro e l’altro sarà in piazzale D’Annunzio dove organizzaeremo delle manifestazioni durante tutto il periodo estivo finalizzate soprattutto alle famiglie con i bambini. Il prossimo anno vedremo".

Ma veniamo alla pedonalizzazione del viale anche perché interessa tutti gli operatori ed entrerà in vigore dal 31 maggio fino al 31 agosto: l’area sarà suddivisa in tre zone e "rispetto allo scorso anno, facendo seguito alle richieste che ci sono arrivate, abbiamo aggiunto un’ora in più al carico e scarico delle merci, che si potrà effettuare fino alle 12. La prima area (gialla) è quella compresa tra piazzale della Libertà e viale Zara, sempre transitabile, tranne il venerdì, sabato e domenica che diventerà ztl dalle 19 alle 6. La seconda area (verde) è quella compresa tra viale Zara e via Ninchi e tra viale Da Vinci a via Paterni – poco prima delle colonie – e sarà area pedonale tutto il giorno, con transito dalle 6 alle 12 per il carico e scarico. La terza area (arancione) è aperta al traffico tutti i giorni fino alle 19, dopodiché diventerà ztl e sarà transitabile solo da chi avrà il permesso. Con questa riorganizzazione viale Trieste nei week end di giugno, luglio e agosto viale Trieste sarà quindi sempre pedonale a partire dalle 19", fa sapere il Comune.

Per quello che riguarda invece l’arredo urbano, Biancani e la Frenquellucci dicono: "E’ proprio seguendo queste idee che partono anche dal grande afflusso di turisti e persone durante il lungo weekend pasquale che sono stati pensati i nuovi allestimenti estivi. Un luminoso, suggestivo e romantico cielo stellato; fioriere e sedute bianche, alcune nuove altre recuperate dalle passate stagioni, ripulite e riverniciate perché la volontà è quella di ottimizzare le risorse e il materiale già a disposizione dell’Amministrazione, ma senza rinunciare agli elementi di novità. Tra queste le quattro panchine artistiche dedicate a Pesaro Città della Musica, della Bicicletta, dei Motori, della Cultura, con illustrazioni e frasi che richiamano ad alcuni degli elementi identitari del nostro territorio. Poi tanto verde – continuano gli amministratori – ed abbiamo optato per una selezione di piante resistenti non fiorite, con una gestione sostenibile perché richiedono una bassa quantità d’acqua. Una caratteristica importante in vista dell’estate, quando il tema dell’emergenza idrica diventa centrale". Ancora, due portali, che daranno il benvenuto nell’area pedonale ai cittadini, e i mercatini e gli spazi d’arte in via Trieste, corrispondenza dell’incrocio con viale Pola.

m.g.