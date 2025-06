Violenza in viale Trieste. “Ci sono frotte di ragazzini che spadroneggiano”

Pesaro, 25 giugno 2025 – Così “si crea un recinto al contrario che alimenta assembramenti, bivacchi e motorini che arrivano a tutto gas, poco accessibile e con poco controllo”. Davide Esposto, titolare del Botanic, critica la scelta di pedonalizzare il viale, in particolare dopo quanto avvenuto venerdì scorso quando una ragazza è stata molestata da un giovane in evidente stato di alterazione (che ora rischia una denuncia per violenza sessuale), accerchiata da un gruppo di coetanei all’angolo con viale Marconi.

“Quando si chiude un’intera zona al traffico rendendola pedonale, senza un adeguato controllo, si rischia di creare assembramenti e gruppi che si sentono padroni del territorio – sottolinea Esposto –. Il risultato è una sorta di anarchia. Viale Trieste, una volta chiuso, si riempie di ragazzini e si generano situazioni potenzialmente pericolose. Una chiusura così ampia va gestita, non lasciata a sé stessa. Servirebbe un presidio fisso della polizia municipale per garantire sicurezza e ordine”.

Per il titolare del Botanic la chiusura pedonale di viale Trieste, così com’è oggi, è un boomerang. Non solo non valorizza il lungomare, ma lo espone a rischi concreti per residenti, turisti e attività. “Non è pensabile chiudere un intero quartiere senza un’idea precisa”. Una netta presa di posizione dopo quanto accaduto venerdì sera. Il gruppo, dopo il primo episodio di presunte molestie, si era poi spostato in direzione porto, ma lì la situazione è esplosa: davanti al Botanic un secondo parapiglia, una reazione punitiva da parte di altri ragazzi, l’arrivo del padre della vittima e la tensione alle stelle. Solo l’intervento della polizia ha riportato ordine. Questo, secondo Esposto, è solo la punta dell’iceberg.

“La chiusura pedonale di viale Trieste non funziona, danneggia le attività commerciali e può anche favorire situazioni rischiose”. La sua proposta è chiara: ripensare l’accesso in chiave integrata. “Il passeggio pedonale e l’accesso alle auto va fatto convivere, e lo spazio per accogliere entrambe le esigenze lo abbiamo. Basta andare in città turistiche come Cannes per capire che auto, pedoni, negozi, hotel e ristoranti possono convivere in modo organizzato. Chiudere una zona con l’intero viale Trieste significa impoverire e abbassare il livello generale. Stiamo di fatto rendendo impossibile per un avventore esterno raggiungere il nostro lungomare per lasciarlo in mano a gruppi di ragazzini che diventano i veri padroni della zona, creando assembramenti che possono anche favorire disordini. Lasciare una corsia più stretta e con un limite attorno ai 20 km/h, favorirebbe l’accesso alle zone a un pubblico più ampio e più in linea con lo standing che Pesaro dovrebbe avere. Si chiude tutto per far vivere la zona a chi?”.