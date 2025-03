Viale Trieste senz’auto. Si tratta sugli orari. Ipotesi stop dalle 12

L’incontro pubblico di questa sera si preannuncia interessante. Il bando per la riqualificazione di viale Trieste sarà al centro del consiglio di quartiere 11, Porto Mare, previsto oggi dalle 19,45 all’interno del circolo sociale Adriatico. Il presidente di quartiere, Andrea Tartaglia, ha annunciato la presenza dell’assessore Riccardo Pozzi, il quale ha accettato di raccontare ai cittadini interessati lo schema di progetto per la ideazione del nuovo Lungomare di Ponente.

C’è da dire che se ai residenti del Porto Mare interessa naturalmente capire la visione dettata dall’amministrazione ai progettisti che parteciperanno al bando – con particolare interesse legata alla questione del parcheggio multipiano ipotizzato all’interno di Villa Marina – per gli operatori economici è molto più stringente conoscere i dettagli sulla pedonalizzazione di viale Trieste in vista della bella stagione, prossima alle porte. Del resto su questo tema, gli incontri tra amministrazione comunale e le varie associazioni di categoria sono stati serrati. L’ultimo in ordine di tempo, nell’ufficio dell’assessore Frenquellucci è avvenuto meno di una settimana fa. Sulla questione spinosissima legata alla chiusura al traffico ci sono stati molti tira e molla e nessuna decisione.

Rispetto all’era Ricci però il sindaco Biancani è molto più attento nel prestare ascolto alle istanze che provengono dalla comunità direttamente interssata dal provvedimento. Tanto che dal confronto tra esercenti, albergatori, gruppi di residenti pare si sia aperta una breccia riguardo alla revisione degli orari di chiusura al traffico e divieto di sosta su viale Trieste: la mediazione prefigurerebbe un allungamento dell’apertura di un paio d’ore. In pratica il divieto di transito e sosta scatterebbe dalle 12 e non più dalle 10 del mattino. Anche se gli operatori economici hanno sempre spinto per ottenere la pedonalizzazione di viale Trieste dal tardo pomeriggio in poi, questo compromesso potrebbe essere comunque accolto positivamente perché garantirebbe il movimento delle colazioni e della logistica legata al carico e scarico. Ma attualmente si tratta di ipotesi: il sindaco Biancani, prima di prefigurare le caratteristiche della pedonalizzazione di questa estate vuole raggiungere una sintesi.

La quadra dovrebbe essere raggiunta la prossima settimana, quando è in programma una conferenza stampa. Tornando sulle ipotesi progettuali, quelle che tra una decina d’anni potrebbero dare ai pesaresi un nuovo lungomare di Ponente, pare sia venuta meno l’idea che avrebbe voluto il lungomare di Ponente chiuso al traffico e alla sosta anche d’inverno. Ma tutto è in divenire, anche perché all’interno della giunta la visione sulla pedonalizzazione di viale Trieste non è unitaria.

In attesa di conoscere la proposta finale, intanto, i residenti del Porto Mare, questa sera avranno modo di chiedere all’assessore Pozzi dettagli riguardo al concorso di idee internazionale lanciato proprio per ridisegnare soluzioni estetiche e funzionali al lungomare di Ponente. Il dibattito sarà possibile solo fino alle 21 poiché dopo, con l’inizio del Consiglio di quartiere, ai cittadini non è più permesso intervenire. All’ordine del giorno, ci saranno anche altre questioni tra cui la selezione di quali strade (tre) e quali marciapiedi (due) indicare all’assessorato di Mila Della Dora affinché rientrino nel piano manutentivo del Comune. All’attenzione dei consiglieri comunali saranno poi il progetto Pesaro 30 da depositare in comune; l’aggiornamento sui lavori che impegnano da mesi il ponte sulla statale 16 zona sud; l’aggiornamento dei lavori su via Lanfranco e sulla siepe in via Canale.