Viale Trieste senz’auto . Tutto nuovo e più verde, con parcheggio multipiano

Bello, accogliente, con molto verde, pari alla metà del costruito, tra alberi e arbusti, e senza più l’ombra di un’auto parcheggiata. Per ora sono questi gli elementi ben chiari a chi ha ascoltato ieri, il sindaco Andrea Biancani mentre illustrava, per sommi capi, l’idea di come vorrebbe riqualificare viale Trieste. Il condizionale è d’obbligo perché la giunta Biancani, non ha ancora un progetto di massima in mano. Però punta ad averlo facendo un concorso di idee internazionale. Ieri il sindaco, insieme all’assessore Riccardo Pozzi ha annunciato la prossima pubblicazione di un bando europeo funzionale ad intercettare idee progettuali in grado di ammodernare il lungomare di Ponente.

Come? E’ tutto da vedere. Ma le aspettative sono alte: per il tratto da “reinventare“ – 1,3 chilometri tra piazzale della Libertà e viale Napoli – l’amministrazione comunale ha messo una previsione, massima, di spesa di 12,3 milioni di euro. Nella cifra è inclusa la riorganizzazione della mobilità: per compensare l’eliminazione del centinaio di stalli che oggi caratterizzano la sosta lungo viale Trieste, i progettisti in gara dovranno garantire una soluzione all’altezza della atavica fame di parcheggi. In questo senso, il parcheggio di Villa Marina sarà un’area strategica: per moltiplicare la capienza, ieri, Pozzi e Biancani hanno espresso il pieno favore per una struttura a più piani: due, ma anche tre se necessario. Inoltre il parcheggio potrà comprendere sul fronte di viale Trieste spazi per uffici, pubblici esercizi, negozi di vicinato, assistenza meccanica, esposizioni. L’area di sosta potrà essere anche un parcheggio scambiatore grazie all’attivazione di un “diverso“ servizio di bus navetta.

"Su Viale Trieste, l’amministrazione si riserva di regolamentare l’accesso – ha detto il sindaco – in base alla stagione e in base ai periodi dell’anno: i progettisti dovranno prevedere un’area di transito regolamentata". La pedonalizzazione – da piazzale della Libertà a viale Gorizia – non sarà totale, quindi. "No. Nel disciplinare redatto dai tecnici coordinati dall’architetto Severini – ha spiegato Biancani – abbiamo specificato la necessaria persistenza di un tratto in cui sia garantita la percorrenza carrabile ai mezzi di soccorso, ai veicoli autorizzati e altro, in base alle esigenze, di volta in volta, stabilite. In particolare abbiamo anche specificato l’esigenza di considerare delle piazzole laterali che potrebbero essere funzionali anche per varie attività tra cui il carico e scarico". Con il concetto, battezzato ieri da Biancani, del “transito regolamentato“ è emersa viale Trento quale sponda alla viabilità. "Ripensare viale Trieste, per renderlo armonioso e bello, implicherà alleggerirlo dai veicoli – spiega nel dettaglio Pozzi – che potranno raggiungere i servizi, le attività e gli alberghi attraverso viale Trento e le intersezioni. Ciò garantirà agli operatori economici la logistica quotidiana". Biancani rinsalda il concetto: "Vogliamo garantire alle attività di lavorare al meglio. Per questo viale Trento e le varie traverse andranno studiate nel progetto per continuare ad avere la sosta in viale Trento, il carico e scarico e tutto quello che è legato alla vivibilità del lungomare". Il sindaco ha spiegato questo aspetto vista la presenza tra il pubblico anche di diversi albergatori. " Il nuovo viale Trieste sarà verde con il 30% destinato a specie arboree e il 20% ad arbusti – ha osservato Pozzi –. Ci saranno 5 chioschi (da 450mq) e aree ricreative per la socialità".

E Levante? "Appena possibile verrà riqualificata anche la parte sud – ha chiarito Biancani –: non sarà una progettazione di ampio respiro come a Ponente, ma di certo si tratterà, appena avremo le risorse, di intervenire con migliorie per il decoro".