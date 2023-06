Viale Trieste, stop alle auto iniziato Intensificati i controlli sulla Ztl

Stop al passaggio dei veicoli nella zona mare della città. Da ieri è diventata attiva la pedonalizzazione che proseguirà fino al 3 settembre e che coinvolge viale Zara, via Ninchi, viale Marconi e viale Pola. La formula, in sostanza, rimane la stessa degli anni passati: fino alle 11 i mezzi che riforniscono i negozi potranno circolare, mentre per il resto le due "isole" interessate saranno esclusivamente pedonali.

"Oggi (ieri, ndr) un primo giorno di rodaggio - dice l’assessore Pozzi -. Durante la giornata abbiamo reso più evidente il divieto ai veicoli nella zona pedonale, ora chiusa e transennata". Si dovrà aspettare, invece, fino a lunedì o martedì prossimi per la conclusione dei lavori riferiti alla nuova illuminazione del lungomare, ovvero sette installazioni luminose che scenderanno verticalmente sulla strada pedonalizzata .

g.m