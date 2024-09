Viale Trieste tutto nuovo. Presto un concorso di idee: "A chi vince, 50mila euro"

A caccia di idee. Per dare un un nuovo volto al lungomare di Ponente la giunta Biancani metterà in palio 50mila euro: entro fine anno – questa la tempistica stimata ieri dal primo cittadino in conferenza stampa – verrà pubblicato un bando per raccogliere idee progettuali sulla base delle priorità e le caratteristiche individuate dall’amministrazione. "Si tratterà di una prima progettazione – spiega l’assessore Riccardo Pozzi – che dalla Palla o da piazzale D’Annunzio, lo vedremo, va verso il porto. Sarà una visione complessiva, visto che il cantiere dovrà procedere per stralci a fronte di un impegno economico notevole. Si parla di diversi milioni di euro". Ecco perché il sindaco ha circoscritto l’intervento al lato di Ponente? "Sì – continua l’assessore – il concorso di idee si focalizzerà in quella parte del lungo mare in cui si concentrano, oggi, il passeggio e la maggiorparte delle attività economiche. Ma è chiaro che qualsiasi operazione si andrà a fare dovrà poi dialogare con l’estetica che resta a Levante".

Il premio di 50mila euro sarà distribuito ai primi tre classificati, mentre "pensiamo di dare al vincitore la possibilità di realizzare un piano economico di fattibilità e un progetto esecutivo per un intervento da realizzare per stralci. L’intenzione è di attivare in modo funzionale al lungo mare pesarese la creatività di più studi, anche quelli molto grandi e prestigiosi presenti in Italia o dei giovani architetti a cui è giusto dare occasioni di provare il proprio valore. L’analisi dei progettisti dovrà passare dall’ascolto dei vari interessi in gioco in quell’area, per una partecipazione ampia".

L’amministrazione comunale, nei cassetti, aveva un progetto di massima, realizzato ai tempi della giunta Ceriscioli e che proponeva un parcheggio interrato, ma Biancani ha deciso di voltare definitivamente pagina: "Costerebbe talmente tanto che rischiamo di non fare nulla" ha detto mettendo la pietra tombale su quella visione e alzare lo sguardo su altro. Tutt’altro che messa in soffitta è invece la questione della pedonalizzazione: ieri il sindaco Biancani, nell’individuare alcune linee che guideranno la riqualificazione di viale Trieste, non solo l’ha confermata, ma ne ha sottolineato l’ampliamento: "Non rifacciamo viale Trieste per migliorare il traffico – osserva ironicamente –. L’area pedonale sarà maggiore, ma non escludo la possibilità di un servizio navetta. Il viale dovrà essere bello. Se d’inverno si potrà aprire al traffico o meno, dipenderà dalla progettazione che verrà approvata".

Solidea Vitali Rosati