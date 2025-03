"Viale Trieste, un errore escludere Levante"

"Spenderete soldi per un parcheggio faraonico su più piani a Villa Marina per usarlo due mesi all’anno? Non ci sembra una scelta conveniente. A voi? A Rimini hanno tolto i parcheggi sul lungomare, Pesaro è totalmente in controtendenza nazionale". Alberto Macchini, consigliere di quartiere di opposizione, è andato dritto al punto, con l’assessore Riccardo Pozzi invitato, ieri sera, dal presidente del quartiere 11 Andrea Tartaglia ad illustrare il concorso di idee che dovrebbe portare, nel futuro remoto, a riqualificare il lungomare di Ponente. Tra un pubblico composto soprattutto di politici di centrodestra, tra cui l’assessore regionale Francesco Baldelli, qualche architetto e pochi residenti, Pozzi ha parato le domande e le perplessità sparate a raffica. In un clima rimasto cordiale, le osservazioni più affilate sono arrivate dai professionisti. Due architetti hanno osservato che fin da ora bisognerebbe conoscere la levatura della commissione esaminatrice.

"Rischiamo di scadere nel provincialismo e che i grandi studi internazionali non partecipino al concorso di idee se la commissione sarà composta dai professionisti interni del Comune. E’ come fare un concorso tra i migliori architetti per realizzare una scuola e fare in modo che a individuare il progetto siano le maestre". Una stoccata, immediatamente respinta da Pozzi, il quale ha difeso la struttura dell’ente pubblico. "Sbagliate. Bisogna avere fiducia nei professionisti dell’amministrazione pubblica". Il botta e risposta è continuato: "Insisto – ha osservato uno degli architetti in sala – è un progetto politico o sarà un progetto per la città di Pesaro? La commissione dovrà essere esterna e qualificata ad altissimo livello, con commissari universitari e urbanisti di fama internazionale. Altrimenti i grandi studi non parteciperanno".

Altra aspra critica rivolta alla narrazione dell’amministrazione è stata quella relativa all’assenza di una progettazione organica: "Perché avete escluso Levante?" ha osservato Stefano Poderi, già presidente del quartiere Soria Tombaccia. Una critica arrivata da più parti: "Non penalizza l’unitarietà stilistica? Tra l’altro Levante è la più martoriata – ha osservato Luca Giordano, consigliere di opposizione –. E’ un errore non aver considerato tutto. Piazzale della Libertà non è incluso, tra l’altro. Inoltre il progetto sarà fatto a stralci: il rischio di ritrovarci con le accozzaglie, solite, senza una vera armonia d’insieme è reale".

Pozzi ha spiegato: "Dodici milioni di euro non sono pochi. Il progetto è una condizione minima per non perdere occasioni. Se avessimo inserito anche Levante, sarebbe stato un quadro economico da 50 milioni, difficile da portare avanti".

Solidea Vitali Rosati