Viale, visione d’insieme. Tratto distintivo gli alberi

Il tema della riqualificazione di viale Trieste attraverso un concorso di idee lanciato dal sindaco Biancani e dall’amministrazione sta suscitando dibattitto. Su questo tema interviene Loredana Ceccarelli titolare dell’Hotel delle Nazioni sul lato di levante del viale. "A proposito dell’iniziativa positiva di rilanciare il restyling di Viale Trieste nel tratto di Ponente con un “ concorso di idee “ volevo, da imprenditrice turistica, parlare della brand Identity della nostra città, termine inglese il cui significato è “ identità”, “immagine”, “valori, “punti di forza” , elemento fondamentale in un progetto di restyling per costruire una strategia di marketing dell’intera zona mare".

"Se ci soffermiano su un tratto del viale Trieste e non vediamo l’insieme e i punti di forza della nostra città – continua l’alberbatrice che è anche vicepresidente dell’Apa – non otterremo il risultato atteso pur dal miglior offerente di proposta di restyling di Ponente. Con questa premessa mi chiedo: perchè non “ vedere” ciò che abbiamo, prevedere un waterfront come un unico tratto alberato che tiene insieme in armonia il tratto di levante, il tratto di Ponente includendo, l’area portuale e la bellissima Baia Flaminia con il percorso pedonale e l’esteso percorso ciclabile che i turisti tanto apprezzano. Questo tratto alberato diventerebbe la prosecuzione al mare del Parco San Bartolo portando così il suo fascino a valle".

"Per realizzare la ambita destagionalizzazione, di fondamentale importanza per gli hotel e per tutte le attività commerciali, la funrato sul microclima potrebbe favorire soggiorni rilassanti con aree dedicate anche per sport all’aperto, aree-parco per passeggiare con i cani (e non solo chioschi) favorendo “la Città verde monte-mare “ come meta per eventi tutto l’anno".

"Pesaro – prosegue Ceccarelli – è una destinazione turistica ideale perchè la natura ci ha regalato un’unicità, il colle San Bartolo, in grado di offrire estendendo a valle il suo fascino, un supporto naturale unico, un marchio per il futuro di Pesaro come meta turistica. Le esperienze turistiche in luoghi autentici sono segni identificativi di una destinazione, che sempre più accresceranno la probabilità di soggiorni, congressi e meeting e visite guidate tutto l’anno, se prima di tutto noi lo comprendiamo e lo sappiamo promuovere".