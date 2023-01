"Vialli, una persona davvero fantastica"

Gianluca Vialli, il campione di calcio di cui l’Italia intera e non solo piange la scomparsa, giocò la sua prima partita con una maglia della Nazionale Italiana a fianco di un ex calciatore residente a Cantiano: Walter Bianchi. "Per Gianluca si trattava in assoluto della prima convocazione mentre io già facevo parte del gruppo, era la stagione sportiva ’78-’79, lui militava nella Cremonese, io nel Cesena – ricorda Bianchi – la Nazionale che ora è chiamata Under 17 allora era la Pre-Juniores ed era allenata dal duo Lupi-Natalini, la partita era contro l’Austria e si giocava a Vienna, il risultato fu 1 a 0 per noi e a segnare fu proprio Vialli".

Che ricordi ha di Vialli?

"Era un simpaticissimo ragazzo, cordiale, si era subito integrato nel gruppo, intelligentissimo nel modo di giocare e come persona, la sua carriera l’ha dimostrato. Una persona seria, d’esempio per i nostri giovani".

Walter Bianchi nato in Svizzera il 7 novembre del 1963 e residente a Cantiano ha giocato nel Milan vincendo uno scudetto (’87-’88) e una Coppa Campioni (’88-’89). Un altro personaggio della nostra provincia, ma fuori dall’ambito sportivo, che ha conosciuto in maniera diretta Vialli è l’ex sindaco di Acqualagna Andrea Pierotti. "È stato in un evento di una decina di anni fa promosso dal Carlino alla Bagnaia Golf Resort di Siena; eravamo stati invitati come Comune per promuovere i nostri prodotti, tra altri personaggi c’erano anche Gianluca Vialli e Massimo Mauro, altro giocatore della Juventus, i due avevano dato vita alla “Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca medica“. Ringraziai Vialli come tifoso della Juventus per la vittoria della Coppa Campioni, Gianluca è stato sempre un mio idolo, anche in quell’occasione si dimostrò un ragazzo eccezionale, una persona solare, aperta, disponibile; la sua dipartita mi ha lasciato attonito, come milioni di sportivi".

Amedeo Pisciolini