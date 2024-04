Vicari, grande viaggio nella cultura

Quei posti dell’anima, il Casino del Sole lungo la Fogliense. Sulla sinistra, risalendo verso Urbino, una bella casa bianca su due piani. Per tanti anni Giovambattista Vicari passava almeno due settimane al mese tornando da Roma. Stava lì, in un’oasi di pace, con la sua famiglia, la moglie Ida Busetto, ed i suoi figli. Entri dentro ed è un tuffo tra i grandi della letteratura del Novecento. Perché Giovambattista Vicari ha fondato quella irriverente rivista, andata avanti per 25 anni, che era "Il Caffè". Vestale di questo patrimonio culturale, la figlia Anna Busetto Vicari ha spalancato le porte del Casino del Sole per tutta la settimana e poi fino a settembre su appuntamento. Un viaggio che fa anche scoprire lati inediti della personalità del padre, non solo critico e letterato, ma anche pittore "perché Cesare Zavattini, lo spronava a dipingere. E lo faceva sul vetro che ora metto in mostra per questa occasione", racconta la figlia. Quadri appesi alle pareti, che attirano l’occhio e colpiscono, per la vivacità dei colori.

In questa casetta a due piani spalmata orizzontalmente lungo la provinciale Fogliense, in mezzo al verde e un tempo cuore di una delle maggiori aziende agricole della Provincia, c’è stato un via vai di uomini di primo piano della cultura italiana: si va da Guido Ceronetti a Italo Calvino, da Paolo Volponi a Carlo Bo, da Umberto Eco a Elio Vittorini solo per citarne alcuni. "Un rapporto stretto anche quello con l’ateneo di Urbino tanto che mio padre fu tra i fondatori, proprio con Carlo Bo, della scuola di giornalismo", continua la figlia Anna Busetto Vicari, laurea in filologia classica e medievale. Progetti nel nome del padre i suoi da portare a buona fine "ed il primo è quello di digitalizzare tutte e 125 le uscite de "Il Caffè", giornale longevo perché è uscito per 25 anni ed ha accolto scritti di autori che vanno da Ennio Flaiano ad Andrea Zanzotto, da Borges fino ad Ezra Pound che mio padre riteneva fosse il maggior poeta americano dopo Thomas Eliot".

Storia strana per alcuni aspetti, quella di Giovambattista Vicari, perché hanno pesato su di lui alcuni entusiasmi di gioventù "fra l’altro molto diffusi", perché divenne il più giovane federale d’Italia nel 1931. "Una adesione al fascismo che ha sempre rappresentato una specie di peccato originale in alcuni salotti non solo romani e questa cosa, al tempo, l’ha pagata anche molto cara: ha rischiato di essere fucilato", ricorda la figlia. Non solo questo ma anche l’amicizia proprio con il poeta Ezra Pound conosciuto nel 1939 al "Meridiano" dove Vicari e il poeta americano collaboravano. Vicari fu anche critico letterario per la Settimana Incom, una specie di telegiornale d’altri tempi, fino ad arrivare al 1953 quando fonda "Il Caffè". Che arriva "dopo chiacchierate e confronti con Sergio Zavoli e quindi con Piero Chiara e Leonardo Sciascia, voci che dialogavano per costruire qualcosa insieme attraverso la satira ed una letteratura eccentrica".

Una storia anti-salotto dei primi anni del dopoguerra che ha visto anche la collaborazione di grandi vignettisti come Colon e Rafael Alberti. Un poderoso assemblaggio di intellettuali irriverenti e di tutti i colori politici quello che girava attorno a Giovambattista Vicari, in un periodo "difficile come era quello dominato dal neorealismo". "Tra i miei desideri – continua la figlia Anna – anche arrivare alla creazione della biblioteca dell’irrisione con tanto di sito wwwilcaffèletterario.it".

Per chi vuole risalire la Fogliense in questo tour dell’anima, fatevi mostrare anche un ex voto, color oro. Scorrete le tante decine e decine di persone che hanno voluto lasciare il loro segno. Quando si esce poi uno si chiede: "Ho sbagliato strada e invece di finire nelle campagne tra Pesaro e Urbino, sono finito al Santa Croce di Firenze".

Un grande patrimonio, quello in mostra, fatto non solo di rapporti letterari, ma anche ricco di epistolari e cioè di pensieri personali, inediti, riflessioni.

Ad accogliere il visitatore una bella foto in bianco e nero che ritrae Giovambattista Vicari al tavolo di lavoro con dietro una machina da scrivere. Dopodiché inizia il viaggio.

Maurizio Gennari