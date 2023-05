Vice questore si ribalta con l’auto: trasportato in eliambulanza

Paura ieri pomeriggio, intorno alle 15,30, per Giacinto Profazio, vice questore alla Questura di Pesaro. A bordo del suo suv Bmw nero (foto), mentre viaggiava all’inizio di via Gagarin, all’altezza del distributore Tamoil, l’uomo ha perso all’improvviso il controllo del mezzo e l’auto si è ribaltata. E’ stato visto da altri automobilisti che passavano in quel punto e che hanno chiamato subito i soccorsi. Il vicequestore ha fatto tutto da solo, non risulta nessun altro mezzo coinvolto nel sinistro. Nei pressi è arrivata l’eliambulanza, oltre a una squadra dei pompieri di Pesaro, che ha caricato il ferito portandolo all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni comunque non sono gravi.

Per ricostruire la dinamica una pattuglia della polizia locale è arrivata sul posto. Escludendo che abbia avuto un malore, l’unica dinamica che potrebbe spiegare il ribaltamento è che la sua auto abbia sormontato all’improvviso un cordolo che gli ha fatto da trampolino, provocandone il ribaltamento. Il tutto nonostante il fatto che il mezzo pare procedesse a velocità non elevata.