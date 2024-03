Vicini alle donne a partire dalla cultura

Proseguono fino a venerdì 8 marzo gli appuntamenti in occasione della Giornata internazionale delle donne promossi dall’Università di Urbino con il Comitato Unico di Garanzia dell’Università. Oggi pomeriggio, dalle 17, nell’ aula magna del Rettorato, in Via Saffi 2, e in streaming (www.youtube.com/watch?v=hsDEs7qBNMI), si terrà l’incontro Matilde Festa Piacentini. Opere da una collezione privata. Studi e diagnostica, con presentazione dell’omonimo volume curato da Francesca Bottacin (Roma, Gangemi, 2023).

La sera, alle 20,45 il Cinema Nuova Luce di Urbino, in via Veterani 17, ospiterà l’appuntamento del CineCug, con la proiezione del film Una giusta causa di Mimi Leder (2018), che tratta il tema delle discriminazioni di genere. A introdurre la serata Licia Califano, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e docente di Diritto Costituzionale. L’8 marzo invece, alle 9, nella Sala del Maniscalco di Urbino (Scalette del Teatro), si terrà l’evento Violenza sulle donne. Unit* per fermare la violenza!, organizzato dall’associazione studentesca Agorà, con il patrocinio del Cug e del Comune di Urbino e con il contributo dell’Ateneo. Parteciperanno Anna Vagli, Annarita Calavalle e Raffaella Sarti. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

