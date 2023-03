Vicini terribili: coppia rischia processo per stalking

Il petardo lanciato sul balcone, prese in giro, intimidazioni e minacce come quella di fargli del male se avessero chiamato i carabinieri. Il tutto alla presenza dei figli minorenni rimasti traumatizzati da quegli angherie. Anni e soprattutto vicinato da incubo quello denunciato da una famiglia di Vallefoglia contro una coppia di condomini, originari della Basilicata e del Piemonte ma residenti in provincia da tempo.

Dopo aver tollerato, ora hanno deciso di sporgere querela assistiti dall’avvocato Floro Bisello. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per stalking, in concorso. E il prossimo 3 maggio il gup deciderà se mandare a processo i due presunti "coniugi terribili". Dispetti e vessazioni culminate nel lancio di quel petardo nel cuore di una notte di settembre del 2020. Un’esplosione che aveva fatto svegliare di soprassalto la famiglia e terrorizzato i due figli piccoli, che non erano più riusciti a prendere sonno. In un’altra occasione, il padre si era visto sbarrare il passaggio dall’auto del vicino mentre accompagnava il figlio a scuola.

e. ros.