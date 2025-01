Victor Hugo difese le opere d’arte dai rivoluzionari

Si stava discutendo sull’accanimento che i rivoluzionari francesi rivolsero a opere d’arte e monumenti medievali, poiché ritenuti rappresentazioni della monarchia e del clero, entità che si sono trascinate sino alla rivoluzione e oltre, posto che si è tagliata la testa al re per porre sul trono un imperatore.

Tutto inutile, verrebbe da dire. Chiese utilizzate come magazzini per armi, opere d’arte distrutte, statue vendute per ricavarne sabbia (quelle della cattedrale di Cambrai). La Convenzione Nazionale fermò lo scempio e richiamò gli amministratori dei Dipartimenti francesi al compito di custodire le glorie della nazione. "L’opera d’arte appartiene all’umanità, non va distrutta è patrimonio di tutti noi": fu un passo avanti a livello "filosofico" e pragmatico. Basta scempi. Si avviò il principio di "conservazione" dei monumenti, con alienazione alla nazione delle proprietà di monarchia, aristocrazia e clero e divieto di distruzione ideologica dei beni.

I monumenti assunsero significato nazionale al quale si affiancò il mero valore economico. Nacquero i "musei". Il grande Victor Hugo, scrittore e senatore, fu in prima linea: condannò la "banda nera" dei predatori di rovine, ivi compresi gli antiquari, rei del crimine di mercimonio dei beni sottratti dai rivoluzionari. Denunciò l’abbandono dei monumenti di Francia, richiamando il governo alle proprie responsabilità. Gridò con forza per denunciare i vandalismi operati contro Notre Dame de Paris, ivi compresi i restauri maldestri. Si espresse fortemente a favore del valore collettivo dei beni mobili e immobili e chiese a gran voce la redazione di un sistema legislativo che potesse meglio tutelare il patrimonio di tutti noi.

(* docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale, Università di Urbino; uscita 333)