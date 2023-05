Video choc sui genitori Ora loro accusano gli hater

Erano stati accusati dal figlio adottivo di abusi e violenze su di lui e sulla sorella. Accuse lanciate tramite un video choc, realizzato dal ragazzo, che aveva fatto il giro del web. Il caso era finito suo giornali e sui social. E sotto il post della notizia si erano scatenati i leoni da tastiera con insulti e accuse infamanti contro i due genitori come "pedofili" e altro, seguiti anche da minacce pesanti. Dopo aver denunciato il figlio, padre e madre, noti pesaresi, lui medico ora in pensione, avevano sporto querela anche contro gli odiatori della rete. Ma la procura ha deciso di chiedere l’archiviazione, ritenendo di non avere elementi per arrivare a una condanna in giudizio. Ma le vittime di quegli attacchi sul web non ci sono state. Assistite dall’avvocato Lorenzo Bartolucci, si sono opposte. Ieri, la vicenda è finita davanti al giudice Giacomo Gasparini, il quale, dopo aver ascoltato le motivazioni del legale della coppia, ha deciso di prendere tempo per stabilire se accogliere la richiesta della procura e mandare il fascicolo in archivio o dare ragione ai coniugi e ordinare al pm di proseguire le indagini.

e. ros.