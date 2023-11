Video duro contro padre e madre. Il figlio adottivo pagherà multa

La sua condanna è una multa di 600 euro. Un giovane pesarese di origine straniera era accusato di diffamazione nei confronti del padre e della madre adottivi e di un insegnante della sorella, per aver fatto girare in video in cui lui accusava i genitori e quel docente di aver abusato di lui e della sorellina. E nei confronti del padre, il giovane era accusato anche di minacce. Ieri il giudice monocratico Andrea Piersantelli ha deciso che il giovane era colpevole e ha stabilito che pagasse quella multa. Il pm, nell’udienza dello scorso 6 novembre, aveva chiesto 1 anno e tre mesi oltre al pagamento di 800 euro di multa. Un vicenda cruda, questa, che è andata a scoperchiare l’intimità dei rapporti famigliari. Il video in cui il giovane attaccava pesantemente i genitori adottivi aveva fatto il giro dei social, al tempo. Ieri la conclusione, almeno giudiziaria, della vicenda.