Un video da Jovanotti prima di morire: addio Angelica, eri un raggio di sole

Pesaro, 4 marzo 2025 – Aveva comprato il biglietto per andare al concerto di Jovanotti, quello di domani sera alla Vitrifrigo Arena. E’ morta ieri, uccisa da una malattia che non le ha lasciato scampo. Aveva 29 anni e l’ultimo sorriso della sua vita gliel’ha regalato proprio Jovanotti, inviandole un video la scorsa settimana che ha potuto vedere nel suo letto dell’ospedale di Muraglia.

Si chiamava Angelica Fattorini, viveva a Marotta. I suoi amici si erano mobilitati quando avevano capito che le rimanevano pochi giorni di vita. Hanno fatto di tutto sperando di realizzare un suo sogno: farle incontrare non tanto il personaggio Jovanotti, ma Lorenzo, la persona. Hanno mandato mail a lui, alla manager, agli amici, a Gianni Morandi, ai giornali e a chiunque potesse intercedere per loro: “Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo. Purtroppo, sta affrontando una battaglia durissima, le cure non stanno più funzionando. Nonostante tutto, con grande forza e determinazione, aveva insistito per andare al tuo concerto il 5 marzo. Ci teneva tantissimo. Purtroppo, le sue condizioni non le permetteranno di esserci. Sappiamo che sei già arrivato a Pesaro e immaginiamo quanto tu sia impegnato, ma se trovassi anche solo un momento per passare a salutarla, sarebbe un regalo immenso. Un gesto che le porterebbe un po’ di luce in questo momento così difficile”. Alla fine sono riusciti ad arrivare al traguardo: recapitare la lettera a Jovanotti che, per vari motivi, non ha potuto raggiungere Angelica a Muraglia, ma le ha regalato quel video dedicato a lei e solo a lei che gli amici le hanno mostrato. Quegli amici che oggi la piangono, e domani alle 15, alla chiesa di San Giuseppe, saluteranno per l’ultima volta.

E saranno in tanti a voler accompagnare la famiglia in questo passaggio doloroso. Una famiglia che a Marotta, nel quartiere di Piano Marina, tutti conoscono. Angelica è infatti figlia di Giordano Fattorini e Catia Beciani, titolare del Bar Break di Piano Marina, all’angolo tra via Degli Astronauti e via Gagarin. La nonna, fondatrice del bar, ultranovantenne, è Maria Beciani. Una famiglia profondamente legata al suo territorio, dove per più generazioni ha gestito l’attività frequentata da tutto il quartiere. Ma questo, purtroppo, non negli ultimi giorni, quando la saracinesca è stata vista spesso abbassata. “Mi ricordo di Angelica” dice don Egidio Bugugnoli, per 38 anni parroco di San Giuseppe, e che da qualche anno ha lasciato la comunità nelle mani di don Giuliano Zingaretti, ma resta la memoria storica di questi luoghi. “Me la ricordo ai tempi della Cresima. Ricordo anche i suoi nonni materni, conosciutissimi a Marotta, e i suoi genitori. Il loro è uno dei due bar del quartiere. Un quartiere con un migliaio di abitanti e una realtà parrocchiale molto viva”. Quel quartiere si ritroverà domani, un’ultima volta, per Angelica. E forse, da qualche parte, risuonerà per lei la musica di Lorenzo.