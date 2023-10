“Videobox“, Festival di danza. Le nuove tecnologie digitali per sognare all’antica

Da domani a domenica 15 al Cinema Astra di Pesaro l’associazione Hangartfest presenta Videobox, festival di videodanza e nuove tecnologie applicate alle arti performative. La manifestazione ha come obiettivo la promozione e la diffusione della videodanza, con particolare attenzione rivolta alle nuove tecnologie e alle esperienze immersive della realtà virtuale.

"E’ un progetto che nasce nel 2020 e che finalmente sta prendendo corpo – così Antonio Cioffi, direttore artistico di Hangartfest –. Sarà un contenitore di eventi". Si parte domani alle 18,30 dando spazio a giovani creativi del territorio. Paolo Paggi, il curatore della rassegna, incontra i registi emergenti Elia Mazzini e Viola Bartolini e l’Associazione Ge.Ge. che si occupa di videoarte e installazioni tecnologiche. A seguire, alle 21, per la sezione “Sguardi d’autore“, viene proiettata una selezione dalle precedenti edizioni di Interfaccia Digitale a cura dei due giovani registi.

Venerdì 13 alle 17 vengono presentati i film di Marco Becherini, e Vito Alfarano che testimoniano rispettivamente il lavoro con malati oncologici e con i detenuti nelle Case Circondariali di Rovigo e Brindisi. Alle 18.30, la tavola rotonda Transizione digitale e performing art vede l’intervento di esperti di nuove tecnologie digitali. Alle 21 la seconda giornata del Festival si conclude con una selezione di cortometraggi creati e realizzati in Africa nel contesto di “She Poems“ di Aïda Colmenero Dïaz.

Sabato 14 alle 15 è in programma all’Atelier Danza Hangart in via Ponchielli una masterclass di contemporaneo sul Vocabolario Ultima Vez tenuta da German Jauregui. Alle 18,30 si torna al Cinema Astra con la presentazione in prima assoluta del film Numero 0 della danzatrice e coreografa Marie-Caroline Hominal. Domenica 15 ottobre l’ultimo capitolo di Videobox è dedicato alla IV edizione di Interfaccia Digitale, premio a sostegno della produzione di nuovi lavori di videodanza promosso tramite call internazionale. Il programma si apre alle 9,30. Alle 12 si chiude con la proclamazione del vincitore e delle Menzioni Speciali assegnate dalle Giurie coinvolte.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Info. www.videobox.digital

b. t.