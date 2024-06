Videochiamate hot al baby calciatore a Pesaro: nel passato del mister un caso analogo

Pesaro, 13 giugno 2024 – Era stato accusato di aver fatto videochiamate hot, di notte, ad un ragazzino dodicenne che allenava. Gli aveva chiesto di compiere atti sessuali che poi, il mister, ripeteva a sua volta. E poi c’erano quei messaggi telegram proibiti e video a sfondo sessuale. E’ stato condannato a due anni di reclusione per corruzione di minore con rito abbreviato. Questa la decisione presa ieri dal tribunale di Pesaro nei confronti di un pesarese di 28 anni, ex allenatore di calcio delle giovanili di due società cittadine, che era stato chiamato a rispondere della più grave accusa di atti sessuali con minore e per la quale l’accusa aveva chiesto tre anni di carcere.

Il giudice ha accolto la richiesta espressa in subordine dal difensore Gian Paolo Colosimo che aveva richiesto la derubricazione del reato in corruzione di minore, ossia il compimento di atti sessuali in presenza di chi ha meno di quattordici anni, al fine di farlo assistere. La vicenda risale al 2020 e a far partire l’inchiesta da parte della squadra mobile di Pesaro era stata la denuncia dei genitori che non si sono costituiti parte civile. Il ragazzino, allora dodicenne, si era confidato con il papà e la mamma e anche con alcuni conoscenti che per primi avevano raccolto ciò che il ragazzino aveva avuto il coraggio di raccontare. Il 28enne non ha potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena in quanto, già in precedenza, era già stato al centro di un caso analogo, circa dieci anni fa, che si era concluso con un patteggiamento. Anche in quel caso la vicenda aveva coinvolto un giovane calciatore.

Entro un mese, il prossimo 17 luglio, si deciderà la pena da applicare al 28enne che, al momento, vive e lavora a Pesaro insieme al padre. Tra le pene che potrebbero essere comminate c’è il regime di semi libertà, gli arresti domiciliari oppure i lavori di pubblica utilità. A giugno dell’anno scorso la procura federale della Figc aveva sanzionato il 28enne con la pena massima di 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc. Il giovane si era già allontanato volontariamente dal mondo del calcio e dell’allenamento. Tra i motivi che avevano portato la Figc ad allontanare il 28enne per 5 anni anche l’aver ricevuto, nell’inverno 2021, insieme ad un altro giovane calciatore all’epoca minorenne, prestazioni sessuali da alcune escort, che venivano retribuite dallo stesso allenatore. Questo episodio, tuttavia, non è stato oggetto nel procedimento penale che si è celebrato ieri. Nello stesso provvedimento la Procura federale aveva anche prosciolto una delle due società di calcio e dichiarato improcedibile il deferimento per l’altra.