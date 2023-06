"Vie al buio da giorni: fate qualcosa"

SAN COSTANZO

"Vie di San Costanzo al buio da oltre una settimana". E’ la denuncia del consigliere comunale di minoranza Domenico Carbone (in foto), che aggiunge: "Ormai la situazione è inaccettabile, perché i malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica sono ripetuti e prolungati, con intere aree nell’oscurità da più di 7 giorni". L’esponente di opposizione incalza: "Non è la prima volta che ci ritroviamo di fronte a situazioni simili: tra aprile e maggio via San Vitale, via Della libertà, e le zone limitrofe sono rimaste senza luci per un mese. E in quell’occasione il sindaco aveva inviato un messaggio tramite i canali del Comune dicendo: ‘la ditta incaricata domani sarà di nuovo all’opera in queste zone, sperando in una soluzione definitiva’. Peccato che di fronte ad un problema, tanto più se va avanti da settimane, un sindaco non può ‘sperare’, ma deve fare tutto ciò che è in suo potere per risolverlo". Carbone prosegue: "Nei giorni scorsi ho depositato un’interrogazione per sapere a cosa sono dovuti questi malfunzionamenti e come si sta affrontando la situazione; e se nell’affidamento per la manutenzione sono previste penali e se si intende attivarle e entro quando sarà sistemata la cosa". La conclusione del consigliere è particolarmente critica: "Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di incapacità e disinteresse dell’amministrazione anche nelle cose più elementari. Da anni si parla della sostituzione dei lampioni con luci a led. Quando avverrà, la giunta parlerà di ‘successo’, di ‘attenzione all’ambiente’. Ma la verità è che centinaia di sancostanzesi aspettano, e si aspettano subito, un servizio che ad oggi è loro negato".

s.fr.