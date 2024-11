Vie dei presepi sempre più ricche. Anche 15 diorama da Bergamo

Le Vie dei presepi si rinnovano, per la 24ª edizione. La mostra diffusa che accompagna il Natale urbinate, organizzata dalla Pro loco, cambia veste grafica, ripropone due pezzi pregiati e si arricchisce di 15 opere provenienti da Bergamo. I presepi si potranno ammirare dal fine settimana del 30 novembre e 1 dicembre, con repliche il 7-8 e il 14-15 dicembre e poi ininterrottamente dal 21 dicembre al 6 gennaio. Saranno tre i maggiori punti espositivi, con biglietto d’ingresso unico al costo di 2 euro (gratis per gli under 14): la chiesa di San Domenico (piazza Rinascimento) e gli oratori delle Cinque piaghe e di San Giuseppe (via Barocci).

"Sono tante le novità, a partire dal ritorno del presepe meccanico di Giovanni Montanari, che raffigura uno spaccato della Roma ottocentesca e sarà di nuovo in mostra nella propria interezza, a San Giuseppe – spiega il presidente Nicola Betti –. Alle Cinque piaghe saranno esposte quattro creazioni di un presepista di Pesaro e, altra novità, il presepe di terracotta degli anni ‘20 della Scuola del Libro, rimesso in mostra dopo otto anni, per celebrare il centenario del liceo. A San Domenico ci saranno 15 teche contenenti diorama noleggiati da artisti bergamaschi, che non sono i classici presepi aperti, ma opere a cui bisogna avvicinarsi per osservare ciò che c’è dentro".

Infine, per la grafica: "Il rinnovo è stato commissionato ad Andrea Papi, che vi ha inserito due icone del Natale, la stella e l’angelo che annuncia la nascita di Gesù. Il tema, a triangoli di vari colori, potrà essere declinato con diverse sfumature, accompagnandoci per 4-5 anni. Fondamentali, per realizzare questa edizione, sono stati il sostegno del Comune, la collaborazione con la Scuola del libro e il patrocinio di Unione delle Pro loco provinciale e Pesaro capitale della cultura". Parallelamente, la Pro loco riproporrà ‘Batanai tra le mura’, i mercatini in corso Garibaldi, tutti i sabati e le domeniche dal 23 novembre al 6 gennaio. Lara Ottaviani, assessore agli Eventi, spiega che si è cominciato a parlare del Natale già in estate: "La Pro loco è molto attiva e ci offre un grande supporto nell’organizzazione. Sono felice perché riproporremo l’inaugurazione ufficiale delle Vie dei presepi, dando risalto ulteriore all’iniziativa e anticipando l’apertura del Natale. Le Vie sono una manifestazione di richiamo e i mercatini, a corredo, daranno l’atmosfera giusta a un periodo che sarà lunghissimo".

Nicola Petricca