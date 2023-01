Vie dei presepi Un successo clamoroso

"Alla scoperta di piccoli e grandi capolavori". Con questo obiettivo Manuela Palmucci, guida turistica autorizzata, notissima in città, ha dato vita al gruppo facebook "Le vie dei presepi di Fano" che in soli 4 giorni ha raggiunto 135 membri. L’idea è quella di "creare un vero e proprio circuito dei presepi cittadini" di cui Fano sembra particolarmente ricca. Presepi nelle chiese, nei giardini delle abitazioni, dietro le finestre delle case o addirittura all’interno degli appartamenti. Per agevolare cittadini e turisti curiosi di scoprire quelli che Palmucci chiama "piccoli grandi capolavori", i presepi sono segnalati su google maps e aggiornati costantemente dall’ingegnere Massimiliano Piccioli. E così oltre al presepe di San Marco, realizzato nelle cantine di Palazzo Fabbri, a quello creato al Pincio dai maestri carristi e al presepe marinaro della chiesa di San Giuseppe al Porto, si potrà andare alla scoperta, a piedi o in bici, della creatività degli abitanti di via del Cassero, del presepe in terracotta di via Magellano, di quello all’uncinetto di Paola Bartoletti o del presepe casalingo di via Pascoli, solo per citarne alcuni. "Le vie dei presepi di Fano", che può contare sui contributi fotografici di Ramona Neri e Roberta Pascucci, sta riscuotendo grande successo tra grandi e bambini. Un tour suggestivo, tra tradizione e fantasia.