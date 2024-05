’Vieni oltre’, Perricci si presenta: "Se vinco, mi taglio lo stipendio"

Se Pia Perricci dovesse essere eletta sindaco di Pesaro, tra le prime cose che farà sarà quella di tagliarsi lo stipendio da primo cittadino. L’ha promesso presentando i componenti della lista “Vieni Oltre“ e il programma con cui parteciperà alle prossime amministrative, nella sede elettorale di via Cialdini 40. "Nel gennaio del 2021 - ha detto Pia Perricci – pugliese di nascita, pesarese d’adozione; avvocato penalista; mamma di 4 adolescenti – un sindaco di una città come Pesaro percepiva circa 3.200 euro. Dopo la riforma, (gennaio 2023), la stessa indennità è diventata 9.700 euro. Io mi impegno – ha scandito Perricci al microfono, davanti ad una platea di attivisti – se vinco le elezioni e divento sindaco, a creare un fondo trasparente dove mettere una parte degli introiti. Sarà un fondo che destineremo ad aiutare le famiglie". Applausi, anche se la candidata non ha parlato di cifre.

"Pesaro deve diventare una città aperta – ha continuato – la trasparenza amministrativa sarà assoluta e gli sportelli al pubblico saranno potenziati". Poi al terzo punto: "Abbasseremo la Tari – ha detto –: la tassa per lo smaltimento dei rifiuti si può abbassare come ha dimostrato il Comune di Fano che ha impiegato i soldi recuperati dall’evasione della tassa, abbassando la tariffa e quindi le bollette dei fanesi". Per il quarto punto l’ispirazione, invece, arriva dalla riviera: "Faremo le cosiddetta Comunità energetiche, come ha fatto la vicina Rimini, anche qui per produrre risparmi". Tra le priorità Perricci cita anche: "l’azione di bonifica dell’amianto e il rifare la mobilità urbana. Abbiamo fatto nostro un manifesto creato da un gruppo di associazioni ambientaliste, un paio di anni fa. La Terra l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli e deve tornare a loro, in perfette condizioni". Non ultima la sanità: "Sono stata la prima, ad ottobre, a ricordare come fare per abbattere le liste di attesa della sanità regionale. Gli strumenti ci sono. Li hanno tenuti nascosti. Nessuno ha informato i cittadini. Mi impegno, il mio numero è pubblico aiuteremo chiunque perché la città deve essere dei cittadini". Applausi. Fanno parte della lista "Vieni Oltre": Michelfausto Degiorgio; Giulio Zingaretti; Maria Pina Garasto, Raffaele Vastarella, Riccardo Semprucci, Emanuele Gargamelli, Tiziano Gnassi, Roberta Rocchi, Camilla Fabi, Daniel Basili, Michela Campanelli, Yuliya Karababava; Silvia Angelini; Maurizio Tonelli; Rosamaria Gatti, Giacomo Boccalini, Giorgio Fagiolani, Raffaella Andreani, Valeria Feduzi, Paolo Gramolini, Antonella Broccoli, Francesco Pio Capasso, Massimiliano Balducci, Franca Balleroni.