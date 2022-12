Vietati i botti fino alla Befana

"Botti" vietati nei centri abitati da oggi al 6 gennaio. Come ogni anno, a ridosso del Capodanno, arriva l’ordinanza del sindaco per vietare fuochi d’artificio , petardi e spari. Nell’ordinanza si specifica che il divieto vale nei centri abitati, ma che i ‘botti’ non possono essere utilizzati ad una distanza inferiore a 300 metri dalle abitazioni, dai ricoveri di animali e dagli allevamenti. L’invito che il sindaco rivolge ai cittadini è quello di "privilegiare giochi di luce che producano effetti scenici gradevoli e meno dirompenti".