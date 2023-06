Vietato telefonare ai familiari Detenuto sradicò il water della cella

Sospetto terrorista islamico si infuria perché non può telefonare ai famigliari e si sfoga sradicando il water della cella e devastando la camera detentiva. Finito a processo per danneggiamenti ieri l’imputato, un algerino di 23 anni, è stato condannato a 6 mesi. L’episodio risale a dicembre 2022. L’uomo era finito in manette tempo prima con l’accusa di far parte di una cellula terroristica. Gli era stato sequestrato il telefonino. Voleva chiamare i parenti, ma non gli era stato permesso. Così prima si era scagliato sul wc arrivando a sradicarlo dal pavimento, poi con il manico della scopa aveva rotto un neon del corridoio di sezione e infine spaccato un braccetto di apertura di un cancello nel tentativo di aprirlo. Il suo difensore, l’avvocato Alberto Bordoni, farà appello.