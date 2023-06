Vigile del fuoco ucciso Il killer si difende "Prima mi ha aggredito, poi l’ho colpito 5 volte"

di Francesco

Zuppiroli

"Klajdi era fuori di sé, era una furia". Un testimone ripercorre così gli attimi tremendi del pestaggio che fuori dal Frontemare è costato la vita al vigile del fuoco Giuseppe Tucci. Il 34enne è rimasto vittima dei colpi inferti da Klajdi Mjeshtri, il buttafuori fermato per omicidio volontario e che ieri è stato interrogato dal gip Raffaella Ceccarelli, alla presenza del sostituto procuratore Davide Ercolani e del proprio legale difensore Giulio Maione. Lunghe dichiarazioni quelle rese dal 28enne italiano di origini albanesi, che davanti al giudice non si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha fornito la propria versione dei fatti: ripercorrendo minuto per minuto la notte tra sabato e domenica scorsa. Un interrogatorio fiume al termine del quale il gip non ha convalidato lo stato di fermo in ordine all’incolpazione del 28enne, inizialmente indagato per lesioni gravissime e poi per omicidio volontario, nonché in ordine a un "non sussistente pericolo di fuga". Mjeshtri però resterà in carcere. Il gip ha accolto la richiesta della Procura della misura cautelare di massima gravità, riscontrando a carico del 28enne i gravi indizi di colpevolezza e una "certa responsabilità nell’aver volontariamente causato il delitto" riconoscendo nell’albanese un "soggetto altamente pericoloso", nonostante sia incensurato.

L’INDAGATO SI DIFENDE

Nell’aula bunker del carcere di Rimini, ieri mattina Mjeshtri ha riferito che sabato 11 giugno si trovava al Frontemare in viale Principe di Piemonte per svolgere attività di "buttafuori senza tesserino", accompagnato dalla fidanzata. Il compito del 28enne sarebbe stato verificare i biglietti d’ingresso dei clienti nella parte esterna del locale, sul lato mare. Secondo l’indagato, è stato proprio mentre si trovava alla postazione che è stato raggiunto intorno alle 2 dalla propria fidanzata, che riferiva di essere stata toccata su un fianco da un ragazzo in fila per il bagno. Quello stesso ragazzo che, di lì a poco, sarebbe apparso alle sue spalle mentre era intenta a guardare il cellulare, sbirciando lo schermo. In questo frangente Mjeshtri e Tucci si sarebbero parlati una prima volta, con il 28enne, qualificatosi come fidanzato della giovane, che sarebbe stato minacciato dal vigile del fuoco con una bottiglia, mentre il 34enne era in evidente stato di alterazione alcolica (versione che trova riscontri anche nelle ricostruzioni della polizia). Un semplice diverbio, dopo il quale Tucci sarebbe stato allontanato dal locale senza ulteriori complicazioni. Uno stacco di una ventina di minuti, dopo i quali Giuseppe è tornato sui propri passi arrivando a minacciare il buttafuori e apostrofandolo con offese come: "Sei senza palle", obbligando altri due addetti alla sicurezza del locale a intervenire per riallontanare il 34enne fino a una viuzza laterale al Frontemare. Qui, ha ripercorso l’indagato, Mjeshtri si sarebbe recato per vedere cosa stesse succedendo, sostenendo di aver udito diverse urla. Alla sola vista del 28enne, Tucci allora si sarebbe divincolato dalla presa dei buttafuori, iniziando per primo – sempre secondo la versione dell’indagato – a colpire Mjeshtri, il quale, dopo aver subìto un colpo al petto, avrebbe poi reagito colpendo Tucci a propria volta. Prima due pugni all’altezza della tempia. Poi altri due colpi al fianco e di nuovo uno alla testa, fino a quando il 34enne è crollato a terra.

VERSIONI DIVERGENTI

Tucci, al termine dell’aggressione è sull’asfalto, occhi sbarrati, il sangue che gli esce dalla bocca e il corpo immobile. Da qui il nastro si riavvolge e ripercorre parallelamente alla versione di Mjeshtri un secondo binario ricostruito in fase di indagini, svolte dalla Squadra mobile, grazie a quanto riportato da tre testimoni chiave del pestaggio. La versione del 28enne infatti stando alle valutazioni del giudice "diverge" da quanto ricostruito dalla Procura. Secondo le testimonianze, Mjeshtri avrebbe lasciato la propria postazione – dopo il secondo allontanamento di Tucci che cercava di rientrare per discutere con il buttafuori – proprio per raggiungere appositamente il vigile del fuoco.

AGGRESSIONE BRUTALE

"Adesso ci penso io a lui". Sarebbero state le parole con cui Mjeshtri ha dato inizio all’aggressione, quando Tucci era già stato allontanato e sotto il controllo di altri buttafuori. La promessa di una ’lezione’, preludio di un pestaggio che è continuato per "circa un minuto e mezzo" stando alle ricostruzioni, con un totale di "una cinquantina di colpi" sferrati dal 28enne avventatosi sul vigile del fuoco, scacciando persino un collega che avrebbe provato di bloccarlo, intimandogli: "Se provi a fermarmi ti ammazzo (...) non me ne frega un cazzo di nessuno". "Una furia incontenibile", appunto, terminata solo quando Tucci si trovava esanime a terra. È stato allora che Mjeshtri si sarebbe reso conto di quanto appena successo, rimanendo successivamente sul luogo del delitto durante tutte le operazioni di rianimazione del 118 (durate una quarantina di minuti) e all’arrivo degli agenti. Klajdi, infatti, dopo la serata da incubo ha trascorso la notte a casa della fidanzata e domenica mattina, prima della notifica di fermo giunta lui mentre era in spiaggia a Rimini, si è recato all’ospedale Infermi per accertarsi delle condizioni del vigile del fuoco. Quelle stesse condizioni che di lì a poco sarebbero precipitate, fino alla morte di Tucci e la formulazione a carico di Mjeshtri della pesante accusa di omicidio volontario.