Vigili del fuoco a Villa Fastiggi. Incendio nella ditta di verniciatura

Un incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì a villa Fastiggi, al di fuori del capannone "Agostini srl" in via Ferraro. A prendere fuoco sono stati alcuni contenitori con scarti di lavorazione di polietilene espanso. I vigili del fuoco sono accorsi intorno all’1,15 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica e l’origine dell’incendio. L’intervento, da parte dei vigili del fuoco, si è concluso intorno alle 4.

Un altro incendio, senza fiamme ma con molto fumo, era divampato, intorno alle 20,30 sabato sera, al centro estetico "Essenza Beauty center" in via Buozzi, a una trentina di metri da via Leopardi. Il fumo ha provocato numerosi danni all’interno del locale che, in quel momento, era già chiuso. Non si esclude che possa essersi trattato di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi che in poco tempo hanno soffocato il fumo e messo in sicurezza l’area. I vigili del fuoco hanno provveduto a transennare con nastro bianco e rosso la zona colpita per evitare pericoli per i passanti. Non si segnalano, per fortuna, persone ferite o intossicate. Solo paura, quindi, tra i residenti e i passanti che hanno atteso con impazienza l’esito delle operazioni di spegnimento da parte dei soccorritori.